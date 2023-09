Zomrel spevák a spisovateľ Jimmy Buffett

New York 2. septembra (TASR) — Vo veku 76 rokov zomrel v piatok americký spevák a skladateľ, hudobník, autor a podnikateľ Jimmy Buffett, ktorý spopularizoval hudobný štýl nazývaný beach bum soft rock. Informovali o tom svetové agentúry s odvolaním sa na jeho webovú stránku.



„Jimmy zomrel pokojne v noci na 1. septembra, obklopený svojou rodinou, svojimi priateľmi, svojou hudbou a svojimi psami. Žil svoj život ako pieseň do posledného dychu a bude mnohým,“ píše sa na jeho stránke. Na pozadí textu, v ktorom nebola uvedená príčina umelcovej smrti, je fotografia Buffetta sediaceho v lodi v slamenom klobúku a slnečných okuliaroch.



Buffett sa narodil 25. decembra 1946 v meste Pascagoula v štáte Mississippi. Počas svojej kariéry vydal 29 štúdiových albumov. Najväčší úspech mal s piesňou Margaritaville, ktorá vyšla v roku 1977 na albume Changes in Latitudes, Changes in Attitudes. V americkom singlovom rebríčku sa udržala 22 týždňov, najvyššie bola na ôsmom mieste. V roku 2016 ju uviedli do siene slávy Grammy pre jej kultúrny a historický význam.



Podľa agentúry AP Buffett že pomohol spopularizovať „beach bum soft rock“ – výraz beach bum označuje človeka, ktorý rád leňoší na pláži. Základom bola práve skladba Margaritaville o mužovi, ktorý sa potuluje po plážových letoviskách a okrem iného tam sleduje opaľujúcich sa turistov.



Buffett v rozhovore pre noviny Arizona Republic v roku 2021 povedal, že žiadne miesto ako Margaritaville neexistovalo: "Bolo to miesto, ktoré som si vysníval, v podstate som ho vymyslel na základe mojich skúseností z (najjužnejšieho mesta na Floride) Key West a skutočnosti, že som musel odísť z Key West za prácou a potom sa vrátil, aby som mohol tráviť čas na pláži."



Buffett bol aktívny aj krátko pred smrťou, no v máji musel pre hospitalizáciu v nemocnici odložiť koncerty. Od polovice 80. rokov Buffett zbohatol na budovaní obchodného impéria založenom na životnom štýle opisovanom vo svojich piesňach. Čistá hodnota jeho majetku v roku 2023 sa odhadovala na miliardu dolárov.



Buffett bol aj úspešným spisovateľom v anglicky hovoriacich krajinách a jeho knihy sa pravidelne umiestňovali v rebríčkoch bestsellerov v USA.



Pod značkou Margaritaville sa otvorilo množstvo obchodov, kaviarní, reštaurácií a hotelov — nielen v Key West, ale aj v iných mestách, dokonca aj mimo Spojených štátov. V priebehu rokov sa táto značka používala aj na oblečenie, obuv, dekorácie, nápoje a jedlo.



Jimmy Buffett zanechal manželku a tri deti.