Zomrel spevák Eric Carmen známy vďaka piesni Hungry Eyes

Los Angeles 12. marca (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel americký spevák a skladateľ Eric Carmen známy vďaka piesni All By Myself či skladbe Hungry Eyes, ktorá bola použitá vo filme Hriešny tanec.



Spevák zomrel počas uplynulého víkendu, uviedla jeho manželka Amy Carmenová na Carmenovej oficiálnej webovej stránke. TASR správu prevzala v utorok z agentúry DPA.



"Vedomie, že jeho hudba zapôsobila na mnohých, mu prinášala obrovské potešenie a (táto hudba) bude jeho trvalým odkazom," napísala. Zároveň požiadala verejnosť, aby rešpektovala súkromie smútiacej rodiny.



Carmen sa narodil 11. augusta 1949 v Clevelande v americkom štáte Ohio. Spoluzaložil skupinu Raspberries, ktorá svoj debutový album vydala v roku 1972. Táto formácia sa rozpadla v roku 1975 a Carmen sa vydal na sólovú dráhu.



Jeho hit All By Myself z roku 1975 neskôr prespievala kanadská speváčka Celine Dion a zaznel aj vo filme Denník Bridget Jonesovej (2001).



Pieseň Hungry Eyes bola použitá v roku 1987 vo filme Hriešny tanec (Dirty Dancing - 1987), kde hlavné úlohy stvárnili Patrik Swayze a Jennifer Grey.



DPA pripomína aj Carmenove piesne Never Gonna Fall In Love Again a Make Me Lose Control, či Almost Paradise - na ktorej sa podieľal ako skladateľ.



Carmenova manželka Amy svoje vyjadrenie na webe zakončila slovami "láska je to jediné, na čom záleží... verná a navždy". Ide o citát z jeho albumu Boats Against The Current z roku 1977.



Carmen a Amy uzavreli manželstvo v roku 2016. Spevák bol predtým dvakrát ženatý a zo svojho druhého manželstva má dve deti.