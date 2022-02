Zomrel Gary Brooker, frontman britskej skupiny Procol Harum

Londýn 23. februára (TASR) - Vo veku 76 rokov zomrel Gary Brooker, spevák britskej rockovej skupiny Procol Harum.



Rodák z Londýna viedol túto formáciu počas 55 rokov jej existencie a bol spoluautorom jej najznámejšej skladby "A Whiter Shade of Pale" z roku 1967, informovala v noci na stredu stanica BBC.



Brooker zomrel v sobotu v kruhu svojej rodiny; podľahol rakovinovému ochoreniu. Skupinu Procol Harum založil v roku 1966.



Skladba A Whiter Shade of Pale bola nezvyčajná – mala surrealistický text a melancholický aranžmán, voľne založený na kompozícii Johanna Sebastiana Bacha z Orchestrálnej suity č. 3 D dur.







Pieseň sa stala jedným z komerčne najúspešnejších singlov všetkých čias; celosvetovo sa z neho predalo viac ako desať miliónov kusov.



Na prvom udeľovaní cien Brit Awards v roku 1977 bola táto skladba vyhlásená za spoločného víťaza (spolu so sklabou Bohemian Rhapsody od skupiny Queen) v kategórii najlepší britský popový singel za roky 1952 – 1977.



V roku 2009 ju britské rozhlasové stanice označili za najhranejšiu skladbu za uplynulých 75 rokov.



Brooker hrával aj s Ericom Claptonom, Ringom Starrom, Paulom McCartneym, Georgeom Harrisonom, Billom Wymanom, s formáciou The Alan Parsons Project a ďalšími interpretmi.



V roku 1996 sa objavil po boku Madonny vo filme režiséra Alana Parkera Evita, kde stvárnil vedľajšiu úlohu argentínskeho ministra zahraničných vecí Juana Atilia Bramugliu.



Skupina Procol Harum vydala dosiaľ 12 štúdiových albumov, posledný – Novum – v roku 2017. Jej tvorba je všeobecne označovaná za psychedelický rock a protoprogresívny rock s nádychom žánrov blues, rhythm and blues a soul.