Zomrel spevák Phil May zo skupiny Pretty Things

Londýn 15. mája (TASR) - Phil May, frontman britskej rockovej skupiny Pretty Things, zomrel v piatok vo veku 75 rokov. Spevák podľahol zdravotným komplikáciám v nemocnici po núdzovej operácii bedra, informuje stanica BBC. Zákrok si vyžiadal jeho pád z bicykla, ku ktorému došlo pred niekoľkými dňami.



May pochádzal z mesta Dartford v grófstve Kent. V roku 1963 založil skupinu Pretty Things spolu s gitaristom Dickom Taylorom, ktorý začínal ako hráč na basovú gitaru v skupine The Rolling Stones. Album skupiny Pretty Things "S.F. Sorrow" z roku 1968 je všeobecne považovaný za jeden z prvých koncepčných hudobných albumov.



May, ktorý bol i textárom, mal chatrné zdravie už v decembri 2018, keď Pretty Things odohrali rozlúčkový koncert s názvom Final Bow. Na pódiu sa k nim vtedy pridali David Gilmour zo skupiny Pink Floyd a sir Van Morrison. Pretty Things vydali celkovo 13 štúdiových albumov, posledný v roku 2015.



Mayovi v roku 2014 diagnostikovali chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, z ktorej sa zotavil, dodáva denník The Guardian. May po sebe zanechal syna, dcéru a partnerku.