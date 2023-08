Zomrel spevák Sixto Rodriguez, hrdina filmu Pátranie po Sugar Manovi

New York 9. augusta (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel v utorok Sixto Rodriguez, kedysi neznámy folk-rockový americký spevák a skladateľ mexického pôvodu, ktorý až na staré kolená zažil kariérnu renesanciu po tom, ako si jeho hudba získala publikum v zahraničí. Uvádza to TASR.



O úmrtí Rodrigueza, o ktorom bol v roku 2012 natočený oscarový dokumentárny film "Searching for Sugar Man" (Pátranie po Sugar Manovi), informovala jeho oficiálna webstránka Sugarman.org. Príčinu smrti neuviedla. V zverejnenom vyhlásení však vyjadrila úprimnú sústrasť hudobníkovým dcéram – Sandre, Eve a Regan – ako aj celej jeho rodine.



Rodriguez sa narodil 10. júla 1942 v Detroite rodičom mexického pôvodu. Neskôr pracoval ako operátor montážnej linky a popri tom sa živil ako hudobník.



Na začiatku 70. rokov 20. storočia vydal dva hudobné albumy: "Cold Fact", ktorý obsahoval aj jeho neskôr najznámejšie piesne "Sugar Man" a "I Wonder", a album "Coming From Reality". Oba albumy však na scéne v USA prepadli; nepredávali sa.



Rodriguez sa po tomto neúspechu z hudobného sveta stiahol a pracoval ako robotník v Detroite. V roku 1981 získal bakalársky titul z filozofie na Wayne State University a následne sa začal angažovať aj v politike; neúspešne sa uchádzal o post starostu Detroitu, mestského poslanca a neskôr aj člena Snemovne reprezentantov amerického štátu Michigan.



Vôbec pritom netušil, že jeho hudba, a obzvlášť pieseň Sugar Man, si medzičasom – v čase apartheidu – našla obrovské množstvo priaznivcov v celej Juhoafrickej republike (JAR), ako aj v Austrálii a na Novom Zélande. V Austrálii pritom odohral dva koncerty, v rokoch 1979 a 1981, ktoré on sám považoval za zvláštne náhody a prekvapilo ho, že tam ľudia jeho skladby poznali a spievali ich s ním.



Okrem toho sa však na verejnosti veľmi neobjavoval, čo viedlo k fámam, že už nežije. Život mu zmenil až internet, kde jeho dcéra Eva objavila webstránky, ktoré boli venované jeho hudbe. Taktiež sa ho približne v tom čase podarilo vypátrať aj fanúšikom. Následne v roku 1998 odohral v JAR úspešné koncertné turné.



Rodriguezov pozoruhodný príbeh bol zvečnený v dokumentárnom filme "Searching for Sugar Man" z roku 2012, ktorý získal viacero filmových cien vrátane Oscara a ceny BAFTA, pričom hudobníkovi priniesol oneskorený úspech aj v Spojených štátoch a prispel k reštartu jeho hudobnej kariéry.



Približne štyri desaťročia po vydaní jeho albumov ho tak následne pozvali na celosvetovo uznávané festivaly ako Coachella či Glastonbury a absolvoval aj niekoľko svetových turné.