Zomrel spisovateľ a publicista Vladimír Přibský, mal 91 rokov

Praha 12. novembra (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel český spisovateľ Vladimír Přibský, vlastným menom Vladimír Řezáč. Potvrdil to jeho syn Vít Řezáč.



Medzi čitateľmi zaznamenal Přibský úspech predovšetkým vďaka svojim životopisným románom o predvojnových filmových hviezdach a detektívkam. Venoval sa tiež historickým románom, obľúbené sú aj jeho detektívne romány.



Přibský zomrel vo štvrtok 9. novembra, jeho syn však médiá podľa webových Noviniek.cz informoval až v priebehu víkendu. "Zomrel po krátkej a ťažkej chorobe," povedal Řezáč.



Medzi jeho diela patria napríklad "Vánoční návštěvy", "Můj muž král Karel IV.", "Má čtvrtá žena Alžběta" alebo "Adina".



Bol jedným z iniciátorov vzniku organizácie spisovateľov-nestraníkov Klub 89. V roku 1995 ho zvolili za jeho podpredsedu, o rok neskôr sa stal šéfredaktorom jeho štvormesačníka Česká povídka.



Pôsobil ako redaktor časopisu Mladý svět a tiež ako dramaturg Filmového štúdia Barrandov.



Je autorom vyše 20 rozhlasových hier a niekoľkých televíznych inscenácií. Publikoval v časopisoch Květy, Květen, Nový život či Host do domu. Z dennej tlače publikoval najmä v denníku Mladá fronta.



Napriek svojmu veku bol aktívny aj v posledných rokoch; podľa syna prispieval do novín a časopisov svojimi článkami a komentármi reagujúcimi na aktuálne politické a kultúrne udalosti.