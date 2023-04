Zomrel spisovateľ, divadelník a herec Ivan Vyskočil

Praha 28. apríla (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel český spisovateľ a herec Ivan Vyskočil, ktorý stál pri zrode divadiel malých foriem. Správu priniesol v piatok český portál Novinky.cz.



Ivan Vyskočil bol známy z filmov Perličky na dně, Faunovo velmi pozdní odpoledne či Kamarát do dažďa. Ako svojský divadelník búral konvencie a pohrával sa s jazykom, čo dokazuje aj názov jeho knihy Malý Alenáš.



Dlhé roky pôsobil ako obľúbený a rešpektovaný pedagóg na pražskej Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení (DAMU). Predtým v období normalizácie musel znášať zákazy a komunistický režim ho pokladal za nežiaduceho umelca.



Už koncom 50. rokov spolupracoval s legendárnym divadelníkom, textárom, hudobníkom a výtvarníkom Jiřím Suchým. Bol tiež spoluzakladateľom Divadla na zábradlí, kde v rokoch 1958 až 1962 pôsobil ako herec, režisér a dramatik. V piatok mu vzdalo poctu: "Celé divadlo vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a blízkym. Dnešnú premiéru inscenácie O Pavlovi venujeme práve pánu profesorovi (Ivanovi Vyskočilovi)."



Svoj postoj k divadelným formám jasne naznačuje aj Nedivadlo, ktoré založil po odchode z Divadla na zábradlí. V 60. rokoch zaujal knihami Vždyť přece létat je snadné, Kosti a Malé hr, ktoré ovplyvnili Václava Havla, neskôr Petra Lébla či Jaroslava Duška.



Na striebornom plátne sa prvýkrát objavil v roku 1965 v poviedkovom filme Perličky na dně podľa knihy Bohumila Hrabala a vo filme O slavnosti a hostech režiséra Jana Němca. Vtedajší prezident Antonín Novotný tento film považoval za urážku svojho majestátu. Počas normalizácie Vyskočil nadlho zmizol zo strieborného plátna.



Vo filme sa objavil až v roku 1983 v snímke Faunovo velmi pozdní odpoledne režisérky Věry Chytilovej alebo vo filme Karla Kachyňu Kam, pánové, kam jdete. Zahral si aj kunsthistorika v Kamarátovi do dažďa (so Sagvanom Tofim a Lukášom Vaculíkom).



Vyskočil sa naplno presadil až po roku 1989, keď začal učiť na DAMU na katedre autorskej tvorby, ktorú založil a až do roku 2003 aj viedol.



Opakovane o svojom postoji k totalite rozprával pre projekt Pamäť národa.