Zomrel Stefan Michnik, poľský sudca zo stalinistickej éry

Varšava 30. júla (TASR) – Vo veku 91 rokov zomrel vo Švédsku poľský sudca zo stalinistických čias Stefan Michnik, ktorého nevlastný brat Adam Michnik bol známym disidentom a v súčasnosti pôsobí ako šéfredaktor liberálneho denníka Gazeta Wyborcza.



Ako v piatok informovala agentúra AP, Švédsko od začiatku 21. storočia odmietlo dve žiadosti Poľska o vydanie Stefana Michnika s tým, že trestné činy, ktoré mu v jeho vlasti pripisujú, sú premlčané.



Spravodajský web Wiadomošci napísal, že Stefan Michnik v roku 1947 vstúpil do Poľskej robotníckej strany (PPR) a súčasne sa zapísal na právnické štúdium na dôstojníckej škole v meste Jelenia Góra, ktoré však nikdy nedokončil.



V roku 1950 sa dobrovoľne stal tajným spolupracovníkom tajnej služby a od roku 1952 predsedal súdom v procesoch s tzv. prekliatymi vojakmi, ktoré sa často končili vynesením rozsudkov smrti.



Keď sa v roku 1956 začali v Poľsku vyšetrovať prípady porušovania zákona v najvyšších vojenských orgánoch činných v trestnom konaní a súdnictve, bol Stefan Michnik označený za jedného zo sudcov porušujúcich zásady právneho štátu.



V roku 1957 Michnik odišiel dobrovoľne z armády, niekoľko mesiacov bol advokátom vo Varšave a ďalších desať rokov pôsobil vo vydavateľstve ministerstva národnej obrany.



V roku 1968, v čase silnejúcich antisemitských útokov, odišiel Stefan Michnik do Švédska, kde získal občianstvo a žil tam až do svojej smrti. Zomrel v utorok 27. júla.



Podľa webu Wiadomošci v neskorších rokoch Stefan Michnik podporoval činnosť demokratickej opozície v Poľskej ľudovej republike. V 80. rokoch minulého storočia bol kľúčovým poradcom prodemokratického hnutia Solidarita.



Pre sporné rozsudky vynesené v 50. rokoch Poľsko žiadalo Švédsko o Michnikovo vydanie.



V roku 2010 tak Vojenský posádkový súd vo Varšave vydal zatykač, ktorý sa stal podkladom pre vydanie európskeho zatykača na Stefana Michnika. Súd vo švédskej Uppsale však Michnika odmietol vydať, pretože zistil, že priestupky voči nemu boli podľa švédskeho práva premlčané.



Poľsko proti tomu protestovalo, pričom argumentovalo, že príslušníci hnutia protinacistického odboja a bojovníci proti nanútenému represívnemu komunistickému režimu boli odsúdení na základe vykonštruovaných obvinení a falošných dôkazov. Podľa poľského Ústavu pamäti národa boli tieto rozsudky kvalifikované ako zločiny proti ľudskosti.



Spoluzakladateľ denníka Gazeta Wyborcza a Michnikov nevlastný brat Adam Michnik bol veľkým kritikom pravicových vlád, ktoré chceli Stefana Michnika postaviť v Poľsku pred súd. V smútočnom oznámení Adam Michnik napísal, že jeho brat „veľa trpel kvôli mne, ale nie mojou vinou".



Adam a Stefan Michnikovci mali spoločnú matku, ale rôznych otcov, napísali Wiadomošci.