Strelec, ktorý v nákupnom centre v Idahu zabil dvoch ľudí, zomrel

Boise 27. októbra (TASR) - Útočník, ktorý pri pondelňajšej streľbe v nákupnom centre v americkom štáte Idaho zabil dvoch ľudí a ďalších štyroch zranil, zomrel v utorok v miestnej nemocnici. Informovala o tom v stredu spravodajská televízia CNN.



Miestny koroner identifikoval zosnulého ako 27-ročného Jacoba Bergquista, ktorý v pondelok utrpel zranenia pri prestrelke s políciou. K streľbe došlo v meste Boise, ktoré je metropolou štátu Idaho.



Šéf miestnej polície Ryan Lee uviedol, že Bergquist sa predtým dostal do potýčok s bezpečnostnou službou v nákupnom centre. Dodal, že polícia v minulosti dostala o Bergquistovi niekoľko hlásení, no nemala dôvod na jeho zadržanie.



Pri pondelňajšom vyčíňaní páchateľa v nákupnom centre prišli o život dvaja muži vo veku 49 a 26 rokov. Útočník okrem toho zranil ďalšie štyri dospelé osoby vrátane policajta, ktorého medzičasom prepustili z nemocnice. Ostatní zranení sú taktiež mimo ohrozenia života.



Podľa policajnej správy Bergquist smrteľne postrelil pracovníka bezpečnostnej služby na prvom poschodí nákupného centra. Ozbrojenec potom pokračoval v streľbe, pričom zasiahol eskalátor a druhú osobu, ktorá zomrela po prevoze do nemocnice. Útočník sa neskôr dostal do prestrelky s minimálne jedným policajtom.



Podľa predbežného vyšetrovania mal Bergquist so sebou viacero strelných zbraní a strelivo. V budove nákupného centra policajti objavili 18 nábojníc. Podľa polície všetko naznačuje tomu, že páchateľ útočil sám a nemal žiadneho komplica.