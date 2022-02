Zomrel sudca, ktorý sa podieľal na procese s Adolfom Eichmannom

Na arch. sn. z 15.apríla 1961 nacistický vojnový zločinec Adolf Eichmann. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 21. februára (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel nemecko-izraelský právnik Gabriel Bach, ktorý v roku 1961 figuroval v súdnom procese s nacistickým zločincom Adolfom Eichmannom ako zástupca generálneho prokurátora židovského štátu. Informovala o tom v nedeľu spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na izraelské justičné zdroje.Bach bol počas tohto medializovaného procesu, ktorý sa konal v Jeruzaleme, poverený zhromažďovaním dôkazov pod vedením hlavného izraelského prokurátora Gideona Hausnera.Eichmann, jeden z hlavných organizátorov holokaustu, bol zadržaný agentmi izraelskej tajnej služby Mosad v roku 1960 pri argentínskom Buenos Aires, kde sa po skončení vojny ukrýval pod falošným menom Ricardo Klement.Eichmann ako dôstojník SS koordinoval identifikáciu, kumuláciu a transport židovského obyvateľstva z celej Európy do vyhladzovacích táborov v Nemcami okupovanom Poľsku.V roku 1961 ho postavili pred súd a uznali za vinného zo zločinov proti ľudskosti, zločinov proti židovskému ľudu a vojnových zločinov. Popravili ho v roku 1962.uviedol Bach v roku 2017 v rozhovore pre organizáciu Medzinárodný pochod živých (IML).Bach sa narodil v marci 1927 v Nemecku, s rodinou utiekol z krajiny do Holandska v roku 1938 - rok predtým, ako vypukla druhá svetová vojna. V roku 1940 emigroval do Britského mandátu Palestína a usadil sa v Jeruzaleme.V roku 1982 sa stal sudcom izraelského najvyššieho súdu, kde pôsobil 15 rokov. Pochovali ho na jeruzalemskom cintoríne Har ha-Menuchot. Zanechal po sebe manželku Ruth.