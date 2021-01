Zomrel svetoznámy americký moderátor Larry King

Na archívnej snímke tibetský duchovný vodca dalajláma a svetoznámy americký moderátor Larry King so šálom počas Svetového summitu o súcite v kalifornskom meste Irvine 6. júla 2015. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke populárny americký moderátor Larry King hostil 22. augusta vo svojom programe herca Matthewa Perryho, predstaviteľa Chandlera v komediálnom seriáli Priatelia. Foto: TASR/AP

Los Angeles 23. januára (TASR) - Legendárny americký moderátor Larry King zomrel v sobotu v nemocnici Cedars-Sinai v Los Angeles na komplikácie spojené s ochorením COVID-19. Mal 87 rokov. Uviedol to britský denník The Mirror s odvolaním sa na oznámenie spoločnosti Ora Media.píše sa okrem iného vo vyhlásení zverejnenom na Kingovom oficiálnom účte na Twitteri.Začiatkom januára médiá informovali, že Kinga hospitalizovali po nakazení sa koronavírusom SARS-CoV-2. Moderátor mal však aj predtým viaceré zdravotné problémy. Okrem iného trpel cukrovkou 2. typu a prekonal niekoľko infarktov. V roku 2017 oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu pľúc a podstúpil úspešnú operáciu na jej liečbu.Kingova kariéra v rozhlase a televízii trvala 63 rokov. Uznávaný bol ako nestranný moderátor. V spravodajskej televízii CNN moderoval 25 rokov program Larry King Live. Z relácie odišiel v roku 2010 po odvysielaní viac ako 6000 epizód. V nasledujúcom roku bol ocenený cenou Emmy za celoživotné dielo.V marci 2012 založil spolu s mexickým magnátom Carlosom Slimom produkčnú spoločnosť Ora TV, ktorá vysielala jeho šou Larry King Now. V septembri 2017 King uviedol, že nemá v úmysle ísť do dôchodku a očakáva, že svoje programy bude moderovať, až kým nezomrie.King bol osemkrát ženatý so siedmimi ženami, bol otcom piatich detí a mal deväť vnúčat a štyri pravnúčatá. Minulý rok ho zasiahla tragédia, keď v priebehu troch týždňov zomreli dve z jeho detí — dcéra Chaia King (rakovina pľúc) a syn Andy King (infarkt).