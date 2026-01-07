< sekcia Zahraničie
Zomrel syn exprezidenta Ronalda Reagana, Michael Reagan, mal 80 rokov
Autor TASR
Washington 7. januára (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel Michael Reagan, najstarší syn bývalého prezidenta Spojených štátov Ronalda Reagana. V utorok o tom informovala jeho rodina, píše TASR podľa správ agentúry AP a stanice ABC News.
Michael Reagan zomrel v nedeľu (4. januára) v meste Los Angeles v prítomnosti svojich blízkych, oznámila rodina vo vyhlásení. „Naše srdcia sú hlboko zlomené, keď oplakávame stratu muža, ktorý znamenal tak veľa pre všetkých, ktorí ho poznali a milovali,“ uviedla.
Narodil sa 18. marca 1945 v Los Angeles a niekoľko hodín po narodení si ho adoptovali Ronald Reagan a jeho manželka Jane Wymanová. Bol jedným z piatich detí amerického exprezidenta. Podľa ABC News pôsobil ako konzervatívny politický komentátor a moderátor celonárodne vysielanej rozhlasovej „The Michael Reagan Show“.
Prezidentská nadácia a inštitút Ronalda Reagana si Michaela pripomenula ako „neochvejného strážcu dedičstva svojho otca“. „Michael Reagan žil život formovaný presvedčením, zmyslom a trvalou oddanosťou ideálom prezidenta Reagana,“ uviedla nadácia.
Počas svojho života Reagan pracoval pre charitatívne organizácie a pôsobil aj v poradnej rade organizácie Mixed Roots Foundation, ktorá sa zameriava na pestúnsku starostlivosť a adopcie v USA a na celom svete.
So svojou druhou manželkou Colleen mal dve deti.
