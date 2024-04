Zomrel taliansky módny návrhár Roberto Cavalli, mal 83 rokov

Rím 12. apríla (TASR) - Vo veku 83 rokov zomrel v piatok taliansky módny návrhár Roberto Cavalli. Podľa miestnych médií skonal po dlhej chorobe vo svojom dome vo Florencii, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Jeho záľuba v potlačiach so zvieracími motívmi z neho na desaťročia urobila obľúbenca medzinárodnej smotánky.



Cavalliho modely, ktoré sa prvýkrát objavili v 70. rokoch na hviezdach ako Sophia Lorenová a Brigitte Bardotová - obnažujúce pokožku a pútajúce pozornosť - si aj po rokoch obľúbili ďalšie generácie celebrít, od Kim Kardashianovej po Jennifer Lopezovú.



Cavalli však prešiel aj problémami vrátane "obdobia sucha" v 80. rokoch, keď sa na mólach presadil minimalizmus, a jeho priliehavé, pernaté kreácie začali pôsobiť nevhodne.



Roky trvajúci súdny proces v Taliansku pre obvinenia z daňových únikov sa skončil Cavalliho oslobodením, ale po tom, ako jeho rovnomenný módny dom začal vykazovať straty, bol v roku 2015 väčšinový podiel predaný súkromnému kapitálu.



Cavalli, známy najmä vďaka použitiu kože s potlačou a elastických, pieskovaných džínsov, vo svojich návrhoch vždy využíval faktor "úžasu".



Cavalli sa narodil 15. novembra 1940 vo Florencii, hlavnom talianskom centre spracovania kože, a počas štúdií na umeleckej škole začal maľovať na tričká, aby si zarobil.



Inšpiroval sa dizajnom rukavíc, začal pracovať s teľacou kožou a patentoval si nový spôsob potlače kože so vzormi, ktorý čoskoro zaujal francúzskeho výrobcu luxusného tovaru Hermes a už zosnulého návrhára Pierra Cardina.



V 70. rokoch 20. storočia si otvoril obchod vo francúzskom meste Saint-Tropez, kde sa zabávali svetové hviezdy, a v Paríži debutoval so svojou kolekciou.



Jeho módne impérium sa postupne rozšírilo o bytové doplnky, víno, obuv či šperky. Svoj štýl preniesol aj na ulice; okrem iného navrhol líniu "rýchlej módy" pre švédsky maloobchodný gigant H&M a oblečenie na turné pre americkú speváčku Beyoncé.