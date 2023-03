Zomrel taliansky novinár, ktorý zo ZSSR prepašoval Doktora Živaga

Rím/Praha 4. marca (TASR) - Vo veku 100 rokov zomrel taliansky novinár Sergio D'Angelo, ktorý v roku 1956 prepašoval zo ZSSR rukopis románu Doktor Živago od Borisa Pasternaka.



S odvolaním sa na talianske médiá o tom v sobotu informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



D'Angelo prišiel do Moskvy v roku 1956 pracovať ako novinár stanice Rádio Moskva. Od predstaviteľa talianskej komunistickej strany a vydavateľa Giangiacoma Feltrinelliho dostal poverenie, aby vytipoval diela sovietskych spisovateľov, ktoré by mohli zaujímať verejnosť na Západe.



Na základe tejto žiadosti D'Angelo navštívil Pasternaka v jeho dome v podmoskovskej obci Peredelkino - známej tým, že v nej v drevených vilkách žili sovietski literáti, lebo tam mali pokoj na tvorbu, - a po krátkom čase ho požiadal o povolenie vydať román Doktor Živago v Taliansku.



Spisovateľ, ktorý predtým dostal niekoľko odmietavých odpovedí zo sovietskych vydavateľstiev, súhlasil s návrhom a zveril rukopis románu novinárovi.



Doktor Živago vyšiel v talianskom preklade v novembri roku 1957. Feltrinelli bol za to vylúčený z komunistickej strany a Pasternak zo Zväzu spisovateľov. Kniha sa však stala celosvetovo mimoriadne úspešnou. Film nakrútený na jeho motívy v roku 1965 získal prestížne ceny Oscar v piatich kategóriách.



Podľa piatkovej správy agentúry ANSA D'Angelo zomrel ešte 30. októbra vo svojom dome v meste San Martino al Cimino v provincii Viterbo v kraji Lazio v strednom Taliansku.