Zomrel taliansky renomovaný architekt Paolo Portoghesi

Rím 30. mája (TASR) — Vo veku 92 rokov zomrel Paolo Portoghesi, taliansky architekt, teoretik, historik a profesor architektúry na Univerzite La Sapienza. Informovala o tom v utorok agentúra ANSA, podľa ktorej bol Portoghesi jedným z popredných predstaviteľov postmoderny v Taliansku.



Medzi jeho diela v Ríme patrí vila Casa Baldi, či veľká mešita a islamské kultúrne centrum, ktoré sú označované za najväčšie miesta islamského kultu v západnom svete.



Známy je aj jeho Kostol Svätej rodiny v Salerne, bytové komplexy Enel v Tarquinii, Akadémia výtvarných umení v meste L'Aquila či divadlo v Catanzare. Ako architekt a urbanista dohliadal na obnovu námestia Piazza della Scala v Miláne.



Stavby podľa Portoghesiho návrhov vznikli aj mimo Talianska — napríklad rezidencie v Berlíne, záhrady vo francúzskom meste Montpellier, viaceré hotely a reštaurácie rýchleho občerstvenia v Moskve či mešita v Štrasburgu.



V staršom rozhovore pre agentúru ANSA Portoghesi uviedol, že ak by si mal vybrať tri projekty, ktoré ho reprezentujú, bol by to chrám v Salerne, kostolík sv. Kornélia a Cypriána v Calcate neďaleko Ríma a mešita v talianskom hlavnom meste.



Ako teoretik architektúry sa špecializoval na klasickú a barokovú architektúru, najmä na Francesca Borrominiho, o ktorom napísal niekoľko esejí.



Ako pedagóg pôsobil na viacerých vysokých školách v Ríme i v Miláne a bol editorom viacerých odborných časopisov a publikácií. V rokoch 1979 - 1992 zastával post prezidenta architektonickej sekcie Bienále v Benátkách.



Taliansky minister kultúry Gennaro Sangiuliano uviedol, že "smrť Paola Portoghesiho nás pripravila o vplyvnú osobnosť v oblasti dizajnu aj teórie. Rozvíjal koncepciu architektúry, v ktorej človek a formy postaveného a obývaného musia byť v harmónii".



"Paolo Portoghesi bol výnimočný architekt svetového mena, intelektuál, ktorého kvalita práce a myslenia prispela k obohateniu dejín architektúry," povedal rímsky primátor Roberto Gualtieri.