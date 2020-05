Umrel trojnásobný olympijský víťaz Bobby Joe Morrow

New York 31. mája (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel trojnásobný olympijský víťaz Bobby Joe Morrow z USA, ktorý na OH 1956 v Melbourne získal zlato v šprinte na 100 m, 200 0 aj v štafete na 4x100 m. Informovala agentúra AFP.



Morrow v Melbourne napodobnil ziskom troch zlatých medailí v týchto disciplínach dovtedajší rekord legendárneho Jesseho Owensa. Po nich sa takéto unikátne "treble" na jedných OH podarilo získať už len Američanovi Carlovi Lewisovi a Jamajčanovi Usainovi Boltovi. Morrowa v roku 1956 vyhlásil prestížny Sports Illustrated za Športovca roka, keď v ankete zdolal bejzbalového hrdinu Mickeyho Mantleho a boxera Floyda Pattersona. V roku 1958 Morrow ukončil športovú kariéru, ale o dva roky sa ešte pokúsil v americkej kvalifikácii o nomináciu na OH 1960, no neuspel. V jeho rodnom texaskom San Benite po ňom pomenovali futbalový štadión.