Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. september 2025Meniny má Jarolím
< sekcia Zahraničie

Zomrel tvorca sídla tajnej služby MI6, architekt Terry Farrell

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Farrell bol často označovaný za „odvážneho, radikálneho a nekonformného“ architekta.

Autor TASR
Londýn 30. septembra (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrel britský architekt Terry Farrell, známy ako tvorca sídla britskej tajnej služby MI6 v Londýne, ktoré sa objavilo v niekoľkých filmoch o agentovi Jamesovi Bondovi vrátane snímky Skyfall z roku 2012. V pondelok o tom informovala agentúra DPA, píše TASR.

Farrell bol často označovaný za „odvážneho, radikálneho a nekonformného“ architekta. Jeho najznámejším dielom zostáva sídlo MI6 pri Vauxhall Bridge, dokončené v roku 1994, ktoré kombinuje prvky umenia 30. rokov - Art Déco s aztéckym chrámom - a sklom s talianskym mramorom.

Ako architekt bol Farrell známy tým, že aj veľké budovy dokázal spraviť hravými, s dekoráciami pripomínajúcimi stavebnicu Lego - takou je napr. konferenčné centrum v Edinburghu či areál okolo londýnskeho dopravného uzla Charing Cross.

Zameriaval sa aj na inováciu a environmentálne povedomie, presadzoval prístup, ktorý uprednostňoval adaptáciu a premenu existujúcich stavieb pred ich úplným zbúraním a novou výstavbou.

Bojoval aj za sociálnu mobilitu a kritizoval triedny systém v Británii, ktorý podľa neho obmedzoval príležitosti väčšiny obyvateľstva.

Mimo Londýna vytvoril viaceré výrazné stavby nielen v Británii, ale pripravil aj niekoľko pozoruhodných projektov v Číne vrátane Peak Tower v Hongkongu (1997).

Za svoje zásluhy bol Farrell v roku 1996 vymenovaný za komandéra Rádu britského impéria (CBE) a v roku 2001 získal hodnosť rytiera.
.

Neprehliadnite

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

Týždenník: Cez deň je svetlo a v noci tma