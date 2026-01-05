< sekcia Zahraničie
Zomrel účastník SNP a vojnový veterán Miloslav Masopust
Česká armáda generálporučíka Masopusta označila za hrdinu východného frontu.
Autor TASR
Praha 5. januára (TASR) - V nedeľu (4.1.) vo veku 101 rokov zomrel český vojnový veterán z druhej svetovej vojny Miloslav Masopust, ktorý sa zúčastnil aj na Slovenskom národnom povstaní (SNP). V pondelok to na sociálnej sieti X uviedlo české ministerstvo obrany, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Podľa rezortu bol významnou osobnosťou novodobých vojenských dejín a patril medzi ikonických hrdinov druhej svetovej vojny. Česká armáda generálporučíka Masopusta označila za hrdinu východného frontu. „Svoj život zasvätil službe vlasti - od bojov 1. československého zboru v ZSSR cez oslobodzovanie Slovenska až po dlhé roky služby u československého delostrelectva. Statočnosť, česť, zodpovednosť a hlboký vlastenecký postoj boli piliermi jeho života,“ uviedla armáda.
Vyzdvihla, že Masopust sa aj po skončení aktívnej služby podieľal na uchovaní historickej pamäti a odovzdávaní skúseností ďalším generáciám. Podotkla, že bol jedným z posledných priamych svedkov najväčšieho konfliktu moderných dejín.
Za svoju službu získal mnoho vyznamenaní, napríklad Rad Bieleho leva, Československý vojnový kríž 1939, Československú medailu za chrabrosť pred nepriateľom, Rad vlasteneckej vojny II. stupňa či Medailu prezidenta SR.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
