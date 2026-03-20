Zomrel Umberto Bossi, zakladateľ pravicovej strany Liga Severu
Dlhoročný poslanec, ktorý v minulosti pôsobil ako minister a tiež v europarlamente, zomrel v nemocnici v meste Varese.
Autor TASR
Rím 20. marca (TASR) - Taliansky politik Umberto Bossi, zakladateľ pravicovej strany Liga Severu, ktorá vystupovala proti imigrácii a za nezávislosť severu krajiny, zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov. Oznámila to je ho strana, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Dlhoročný poslanec, ktorý v minulosti pôsobil ako minister a tiež v europarlamente, zomrel v nemocnici v meste Varese. Príčinu úmrtia nezverejnili.
Bossi v polovici 80. rokov minulého storočia založil v Lombardsku hnutie za autonómiu, z ktorého sa stala strana Liga Severu dnes vystupujúca pod názvom Liga. Tá je v súčasnosti patrí do vládnej koalície v Ríme.
Bossiho kariéra bola úzko spojená so vzostupom bývalého premiéra Silvia Berlusconiho, ktorý zomrel v roku 2023, hoci sa obaja politici často dostávali do sporov. Za Berlusconiho, zakladateľa strany Forza Italia, bol dvakrát ministrom.
Taliansky prezident Sergio Mattarella po správach o úmrtí Bossiho vzdal zosnulému politikovi poctu a označil ho za "úprimného demokrata". Premiérka Giorgia Meloniová uviedla, že Bossi sa so svojou politickou vášňou v dôležitom období v talianskej histórii zásadne podieľal na budovaní stredopravicového tábora v krajine.
Bossi bol populárny najmä na severe krajiny, keď kritizoval centralizmus v Taliansku a ostro vystupoval proti juhu krajiny. V roku 2012 bol nútený odstúpiť z vedenia strany po finančnom škandále a neskôr ho odsúdili za spreneveru straníckych financií. V posledných rokoch sa napriek pôsobeniu parlamente len zriedka objavoval na verejnosti.
Liga, ktorej súčasným predsedom je minister dopravy a vicepremiér Matteo Salvini, po Bossiho úmrtí zrušila všetky podujatia naplánované na nedeľu a pondelok v súvislosti s referendom o súdnej reforme.
Dlhoročný poslanec, ktorý v minulosti pôsobil ako minister a tiež v europarlamente, zomrel v nemocnici v meste Varese. Príčinu úmrtia nezverejnili.
Bossi v polovici 80. rokov minulého storočia založil v Lombardsku hnutie za autonómiu, z ktorého sa stala strana Liga Severu dnes vystupujúca pod názvom Liga. Tá je v súčasnosti patrí do vládnej koalície v Ríme.
Bossiho kariéra bola úzko spojená so vzostupom bývalého premiéra Silvia Berlusconiho, ktorý zomrel v roku 2023, hoci sa obaja politici často dostávali do sporov. Za Berlusconiho, zakladateľa strany Forza Italia, bol dvakrát ministrom.
Taliansky prezident Sergio Mattarella po správach o úmrtí Bossiho vzdal zosnulému politikovi poctu a označil ho za "úprimného demokrata". Premiérka Giorgia Meloniová uviedla, že Bossi sa so svojou politickou vášňou v dôležitom období v talianskej histórii zásadne podieľal na budovaní stredopravicového tábora v krajine.
Bossi bol populárny najmä na severe krajiny, keď kritizoval centralizmus v Taliansku a ostro vystupoval proti juhu krajiny. V roku 2012 bol nútený odstúpiť z vedenia strany po finančnom škandále a neskôr ho odsúdili za spreneveru straníckych financií. V posledných rokoch sa napriek pôsobeniu parlamente len zriedka objavoval na verejnosti.
Liga, ktorej súčasným predsedom je minister dopravy a vicepremiér Matteo Salvini, po Bossiho úmrtí zrušila všetky podujatia naplánované na nedeľu a pondelok v súvislosti s referendom o súdnej reforme.