Zomrel undergroundový hudobník a evanjelický farár Svatopluk Karásek

Praha 20. decembra (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel v nedeľu český undergroundový hudobník a evanjelický farár Svatopluk Karásek, informoval spravodajský server Novinky.cz. Karásek bol signatárom Charty 77, od polovice 90. rokov pôsobil ako farár v pražskom kostole U Salvátora.



Karásek sa narodil v Prahe v roku 1942, študoval najprv záhradníctvo, potom evanjelickú bohosloveckú fakultu. Od roku 1968 pracoval ako farár, dokázal do takmer prázdnych kostolov opäť dostať ľudí. Bez udania dôvodu mu bol odobratý tzv. štátny súhlas a nesmel ako farár pôsobiť. Neskôr pracoval ako kastelán na hrade Houska.



Karásek sa v 70. rokoch angažoval v českom undergrounde a bol prenasledovaný Štátnou bezpečnosťou (ŠtB). V roku 1976 bol odsúdený na osem mesiacov väzenia, oficiálne za výtržníctvo. Dôvodom boli texty piesní, ktoré na koncertoch spieval spolu s Ivanom Martinom Jirousom a ďalšími.



V roku 1980 nútene emigroval do Rakúska a neskôr do Švajčiarska v rámci tzv. Asanácie, v ktorej ŠtB nútila ľudí nepohodlných režimu opustiť krajinu.



Vo Švajčiarsku pôsobil ako evanjelický farár a v tom vytrval aj po návrate do Československa.



Po roku 2000 sa angažoval aj v politike, bol radným Českej televízie a v roku 2002 bol zvolený za poslanca za Úniu slobody. V politike vydržal do roku 2006. Neúspešne kandidoval do Európskeho parlamentu a do Senátu.



Z verejného života sa stiahol v roku 2010, keď prekonal stredne ťažkú mŕtvicu, ďalej ale pôsobil ako farár.