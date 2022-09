Vo veku 81 rokov zomrel uznávaný jazzový saxofonista z USA

Los Angeles 25. septembra (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel v sobotu americký jazzový saxofonista Pharoah Sanders, známy svojím jedinečným štýlom hry. Informovali o tom spravodajská stanica BBC News a denník The Guardian.



Sanders bol vedúcou osobnosťou tzv. spirituálneho jazzu, ktorý čerpá vplyvy z ázijských a afrických tradícií. Vďaka svojmu expresívnemu štýlu sa stal vyhľadávaným hudobným spolupracovníkom. Nahrával s Johnom Coltraneom, McCoyom Tynerom, Normanom Connorsom, Ornetteom Colemanom a ďalšími.



Ako sólový interpret vydal približne tri desiatky albumov. Debutoval v roku 1965 platňou "Pharoah's First".



Posledným štúdiovým albumom vydaným počas jeho života je spoločný projekt "Promises" z roku 2021, ktorý pripravil s britským elektronickým hudobníkom vystupujúcim pod menom Floating Points a Londýnskym symfonickým orchestrom. Platňa sa stretla s nadšeným ohlasom zo strany kritikov.



Pharoah Sanders, vlastným menom Farrell Sanders, sa narodil v roku 1940 v americkom štáte Arkansas. Hudobnú kariéru odštartoval v kalifornskom Oaklande a začiatkom 60. rokov sa presťahoval do New Yorku. Špecializoval sa na tenorový saxofón.