Zomrel V. Fajnberg, v roku 1968 vystúpil proti okupácii Československa

Kyjev 3. januára (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel Viktor Fajnberg, člen skupiny ôsmich disidentov, ktorí v roku 1968 na moskovskom Červenom námestí verejne vystúpili proti okupácii Československa. V utorok to oznámili Fajnbergove deti, na ktoré sa odvoláva Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.



RFE/RL na svojom webe o Fajnbergovom úmrtí neuviedla bližšie informácie.



V auguste 1968 na Červenom námestí v Moskve protestovali proti sovietskej okupácii okrem Fajnberga aj akademik Konstantin Babickij, študentka Taťjana Bajevová, spisovateľka Nataľja Gorbanevská, filologička Larisa Bogorazová, básnik Vadim Delone, robotník Vladimir Dremľuga a matematik Pavel Litvinov.



Rozvinuli plagáty s nápismi "Za našu a vašu slobodu" a "Ruky preč od ČSSR". Celá akcia trvala asi päť minút, potom ich zadržala sovietska tajná služba KGB. Disidentov potom odsúdili na tresty väzenia, vyhnanstvo alebo im bola nariadená ústavná liečba.



Fajnberga a Gorbanevskú zavreli na psychiatrii. Bajevovú krátko po zadržaní prepustili, pretože vyšetrovateľom tvrdila, že sa na námestí ocitla náhodou.



Ukrajinský filológ a anglista Fajnberg v roku 1974 emigroval do Izraela a neskôr sa presťahoval do Francúzska. Za mimoriadne zásluhy a celoživotné úsilie pri obrane demokracie a ľudských práv mu Andrej Kiska udelil Medailu prezidenta SR.



České ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti s jeho úmrtím vyjadrilo hlboký zármutok.