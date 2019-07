Zomrel Václav Kotek z Divadla Járy Cimrmana

Podľa časopisu Blesk bol príčinou jeho smrti nešťastný pád zo schodov v jeho dome v mestečku Karlštejn, pri ktorom si zlomil väzy.

Praha 26. júla (TASR) - Vo veku 66 rokov zomrel vo štvrtok český herec Václav Kotek. Dlhoročný člen Divadla Járy Cimrmana pôsobil zároveň ako jeho hovorca i manažér. Jeho synom je herec a režisér Vojtěch Kotek. Informáciu pre spravodajský portál iDNES.cz potvrdil v piatok bývalý kolega zosnulého Zdeněk Svěrák. "Je to pre nás nečakaná rana, som z toho zdrvený," povedal.



Podľa časopisu Blesk bol príčinou jeho smrti nešťastný pád zo schodov v jeho dome v mestečku Karlštejn, pri ktorom si zlomil väzy.



Kotek začínal v zmienenom divadle ako technická podpora, od roku 1973 sa však postupne plne začlenil do súboru. Vystupoval celkovo v 12 hrách; objavil sa napríklad v úlohe školského radcu vo Vyšetřování ztráty třídní knihy (1967), ako inšpektor Trachta v Hospodě Na mýtince (1969), ako Bobeš v Němém Bobešovi (1971) alebo ako maršal Radecký v Českom nebi (2008).



Zahral si aj v cimrmanovských filmoch Rozpuštěný a vypuštěný (1984) a Nejistá sezóna (1988). Vo filme Kulový blesk (1978) sa mihol ako ženích. Jeho synom je 31-ročný herec, divadelný aj filmový režisér Vojtěch Kotek.



"Václav bol dlhoročný člen divadla. Začínal ako kulisár a techník, neskôr sa však ukázalo, že má veľké organizačné schopnosti. Tak sme ho s Ladislavom Smoljakom požiadali, či by sa nestaral o divadlo. Bol to veľmi obetavý pracovník," spomína Svěrák.



Bol to práve Václav Kotek, kto za tento kultový súbor komunikoval s verejnosťou a médiami. "Je to teraz pre nás také smutné obdobie," uviedol Svěrák pre iDNES.cz pred rokom, keď zomrel ďalší z kolegov cimrmanovského divadla Bořivoj Penc.



Kotek pôsobil aj ako jeho manažér; predvlani napríklad pomáhal organizovať výstavu venujúcu sa dielu výtvarníka a kolegu zo súboru Jaroslava Weigla. "Robili sme to pre jeho radosť a jeho poctu," zveril sa vtedy pred vernisážou Kotek.