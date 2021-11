Zomrel Václav Zelenka, jednen z posledných preživších lidických detí

Praha 13. novembra (TASR) - Bývalý starosta stredočeskej obce Lidice Václav Zelenka zomrel v sobotu ráno vo veku 83 rokov. Patril k deťom, ktoré prežili vyhladenie Lidíc nacistami 10. júna 1942. Bol jedným z posledných preživších lidických detí. Informoval o tom portál TN.cz českej televízie Nova.



Správu o úmrtí Zelenku oznámil Pamätník Lidice.



"Bol to skvelý muž, ktorý pomáhal šíriť odkaz lidickej tragédie medzi deťmi a širokou verejnosťou," uviedla za Pamätník Lidice Jana Chourová Plachá.



Václav Zelenka sa narodil 9. septembra 1938. Jeho rodina žila v Lidiciach v domčeku č. 87. Zelenkovho otca zavraždili nacisti 10. júna 1942 pri Horákovom statku, matka Žofia prežila koncentračný tábor Ravensbrück.



V deň, keď zavraždili Zelenkovho otca, malého, ani nie štvorročného Václava vybrali nacisti na ponemčenie. Nasledujúce tri roky strávil v detských domovoch, nakoniec ho odovzdali do rodiny Wagnerovcov v nemeckej obci Lohsa, kde žil pod nemom Rolf Wagner.



So svojou matkou sa znovu stretol až v máji 1947. Po vybudovaní nových Lidíc sa tam spoločne presťahovali. V rokoch 1999 až 2006 bol Zelenka starostom Lidíc a žil tam až do konca svojho života. Mal manželku a troch synov.



Vojaci vypálili Lidice 10. júna 1942 na rozkaz ríšskeho protektora Karla Hermanna Franka po tom, čo bol v máji toho istého roka v Prahe spáchaný atentát na Reinharda Heydricha, jedného z najvyšších predstaviteľov vtedajšieho Nemecka.



Pri tejto pomste nacisti zastrelili 173 lidických mužov. Ženy a väčšina detí museli ísť do koncentračných táborov. Ďalších 26 obyvateľov Lidíc nacisti zastrelili 16. júna v pražskej štvrti Kobylisy.



Koncentračné tábory neprežilo 53 lidických žien, v plynovom aute bolo udusených 82 lidických detí. Celkovo z približne 500 obyvateľov obce prežilo druhú svetovú vojnu 160 z nich. Po jej skončení sa vrátilo 143 žien a po usilovnom pátraní aj 17 detí, píše portál TN.cz.