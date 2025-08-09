Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. august 2025Meniny má Ľubomíra
< sekcia Zahraničie

Zomrel veliteľ misie Apollo 13 James Lovell

.
Na tejto fotografii poskytnutej NASA pózuje astronaut James Lovell, veliteľ misie Apollo 13, vo svojom skafandri 16. februára 1970. Foto: TASR/AP

Lovell letel do vesmíru štyrikrát v rámci misií Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 a Apollo 13.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Chicago 8. augusta (TASR) — Vo veku 97 rokov zomrel vo štvrtok v meste Lake Forest v americkom štáte Illinois James Lovell, veliteľ pilotovanej misie Apollo 13, ktorý s poškodenou vesmírnou loďou bezpečne pristál na Zemi. V piatok to oznámil Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AP.

Jeho matka mala český pôvod, preto niekoľkokrát navštívil Českú republiku. Slúžil ako pilot na viacerých námorných a leteckých základniach a v septembri 1962 ho vybrali do druhej skupiny amerických astronautov.

Lovell letel do vesmíru štyrikrát v rámci misií Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 a Apollo 13.

Misiu Gemini 7 absolvoval v decembri 1965 spoločne s Frankom Bormanom a trvala v tom čase rekordných 14 dní. Počas jej trvania došlo k spojeniu s loďou Gemini 6A. Išlo o historicky prvé spojenie pilotovaných kozmických lodí na obežnej dráhe Zeme.

Veliteľ Apolla 13 James A. Lovell Jr. počas tlačovej konferencie pred štartom vesmírnej lode na jej nešťastnú cestu na Mesiac, 11. apríla 1970.
Foto: TASR/AP


Za necelý rok letel Lovell do vesmíru druhýkrát v lodi Gemini 12 spoločne s kozmonautom Edwinom Aldrinom. Táto misia zavŕšila program pilotovaných letov Gemini.

V roku 1968 posádka lode Apollo 8 v zložení Lovell, Frank Borman a William Anders ako prvá opustila obežnú dráhu Zeme a ako prvá obletela Mesiac (celkom desaťkrát) a uvidela na vlastné oči jeho odvrátenú stranu.

Po štvrtýkrát a naposledy sa ocitol Lovell vo vesmíre v apríli 1970 ako kapitán lode Apollo 13. Na palube s ním boli Fred Haise a John Swigert. Cieľom misie bolo uskutočniť tretie pristátie ľudskej posádky na povrchu Mesiaca. Počas letu však došlo 14. apríla k výbuchu jednej z kyslíkových nádrží, ktorý vážne poškodil servisný modul.

Riadiace stredisko v Houstone muselo v priebehu nasledujúcich štyroch dní s vynaložením nesmierneho úsilia vyvinúť núdzové scenáre, vďaka ktorým sa podarilo posádku dopraviť v poriadku naspäť na Zem.

Veliteľ Apolla 13 James A. Lovell hovorí počas televíznej tlačovej konferencie v Centre pilotovaných kozmických lodí v Houstone v Texase 21. apríla 1970 a ukazuje na miesto na servisnom module, kde výbuch odtrhol panel.
Foto: TASR/AP


Od prezidenta Richarda Nixona dostal Lovell Prezidentskú medailu slobody, jedno z dvoch najvyšších civilných vyznamenaní v Spojených štátoch.

Na motívy tejto udalosti, ktorú Lovell opísal vo svojej knihe Lost Moon (Stratený Mesiac), natočil režisér Ron Howard v roku 1995 film s názvom Apollo 13. Lovella v ňom stvárnil Tom Hanks.

Po odchode z NASA v roku 1973 sa Lovell stal prezidentom firmy The Bay-Houston Towing Company. O päť rokov neskôr začal šéfovať firme Fisk Telephone Systems. Do dôchodku odišiel v roku 1991.

V roku 2000 navštívil Lovell českú obec Dolní Lukavice, odkiaľ pochádzali predkovia jeho matky, a dostal tam čestné občianstvo.

Lovell po sebe zanechal štyri deti – dvoch synov a dve dcéry.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto (zdá sa) naberá druhý dych

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život