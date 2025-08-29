< sekcia Zahraničie
Zomrel veľký ruský skladateľ, autor baletu Anna Kareninová a Carmen
Ščedrinova tvorba poznačila celú éru svetovej hudobnej kultúry.
Autor TASR
Moskva 29. augusta (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel ruský skladateľ Rodion Ščedrin, ktorého dielo zahŕňa slávne balety ako „Anna Kareninová“ a „Carmen“. V piatok to oznámilo moskovské Veľké divadlo (Boľšoj teatr) a jeho stratu označilo za „obrovskú tragédiu“. TASR o tom informuje podľa agentúry TASR.
Rodion Ščedrin bol manžel zosnulej baletnej legendy Maje Pliseckej a „jedným z najväčších súčasných géniov“, ktorého „opery, balety a symfónie sa hrajú na najväčších svetových javiskách“, uviedlo Veľké divadlo vo vyhlásení.
Ščedrinova tvorba poznačila celú éru svetovej hudobnej kultúry. Narodila sa 16. decembra 1932 v Moskve a na Západe sa preslávil baletom „Carmen“ (1967), v ktorej Plisecká tancovala hlavnú úlohu, čo upevnilo ich status ako kultúrneho páru sovietskej éry. Neskôr balet prepracoval do orchestrálnej suity a na úkor vokálov pridal sláčiky a niekoľko dovtedy neobvyklých bicích nástrojov, napr. marimbu.
Plisecká, ktorej fascinujúce vystúpenia jej vyniesli titul „prima balerína assoluta“ vo Veľkom divadle, zomrela v roku 2015 vo veku 89 rokov.
Ščedrin čerpal z ruskej literatúry a rozprávok a skomponoval viac ako 80 diel vrátane symfónií a koncertov. Podľa Gogoľovho románu zložil operu „Mŕtve duše“ a Nabokovovho románu operu „Lolita“.
