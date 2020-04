Zomrel veľmajster Maltézskeho rádu Giacomo Dalla Torre

Rím 29. apríla (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel v noci na stredu veľmajster Maltézskeho rádu Giacomo Dalla Torre. Agentúra Reuters pripomína, že počas svojho pôsobenia Dalla Torre spustil reformy vo fungovaní rádu a urovnal napäté vzťahy s Vatikánom.



V poradí 80. veľmajster Zvrchovaného Maltézskeho rádu zomrel 29. apríla niekoľko minút polnoci na následky nevyliečiteľnej choroby, ktorú mu diagnostikovali pred niekoľkými mesiacmi. TASR o tom informovalo v tlačovej správe veľvyslanectvo rádu v SR.



Až do zvolenia nového veľmajstra bude tento medzinárodný katolícky rád, ktorý má hlavné sídlo v Ríme, viesť tzv. hlavný komtúr 'Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas.



Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto sa narodil 9. decembra 1944 v Ríme. Za člena Maltézskeho rádu bol prijatý v roku 1985 a v roku 1993 zložil večné sľuby.



V apríli 2017, po rezignácii predchádzajúceho veľmajstra Matthewa Festinga, bol zvolený za dočasného predstaveného rádu na obdobie jedného roka. Následne ho v máji 2018 zvolili za 80. princa a veľmajstra. Počas pôsobenia vo funkcií sa osobne zúčastňoval aj na charitatívnych akciách, napríklad pravidelne rozdával jedlo bezdomovcom na železničných staniciach v Ríme.



Veľmajstri Maltézskeho rádu zvyčajne zastávajú svoju funkciu doživotne. Odstúpenie predchádzajúceho veľmajstra, Brita Matthewa Festinga, pred troma rokmi, bolo prvým takýmto krokom za niekoľko storočí.



Posledné obdobie Festingovho mandátu poznačili spory s Vatikánom, ktoré boli súčasťou napätia medzi reformistickým pápežom Františkom a jeho konzervatívnymi kritikmi, píše agentúra Reuters.



Dalla Torre po svojom nástupe do funkcie zaistil zmierenie so Svätou stolicou a v rámci rádu spustil proces reforiem.



Suverénny rád Maltézskych rytierov, ktorý bol založený v 11. storočí v Jeruzaleme, sa v súčasnosti zaoberá prevažne charitatívnou činnosťou. Má približne 13.500 členov, 80.000 dobrovoľníkov a 42.000 zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich po celom svete. Ako samostatný subjekt medzinárodného práva má diplomatické vzťahy so 110 štátmi.