Zomrel veľvyslanec Ruska v KĽDR, Kim zaželal Putinovi úprimnú sústrasť
Macegora zomrel v sobotu 6. decembra z bližšie neuvedených príčin.
Autor TASR
Pchjongjang 8. decembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un v utorok zaželal úprimnú sústrasť ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v súvislosti so správou o úmrtí dlhoročného ruského veľvyslanca v Pchjongjangu Alexandra Macegoru. Informovala o tom severokórejská tlačová agentúra KCNA, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a Jonhap.
Macegora zomrel v sobotu 6. decembra z bližšie neuvedených príčin. „Kim poslal 8. decembra sústrastný list Vladimirovi Vladimirovičovi Putinovi v súvislosti s úmrtím Alexandra Ivanoviča Macegoru, mimoriadneho veľvyslanca Ruska v KĽDR, 6. decembra 2025,“ napísala KCNA.
Kim v liste podľa severokórejskej agentúry vyjadril úprimnú sústrasť Putinovi, ruskému vedeniu i smútiacej rodine. Macegora bol veľvyslancom v Pchjongjangu od roku 2014. Ruské ministerstvo zahraničia neuvidelo, kto Macegoru vo funkcii nahradí.
