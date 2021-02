Zomrel veterán Tom Moore, ktorý vyzbieral peniaze pre zdravotníkov

Britský veterán Tom Moore, pózuje pri torte pri príležitosti osláv svojich stých narodenín v anglickom Bedforde vo štvrtok 30. apríla 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Britská kráľovná Alžbeta II. povýšila do rytierskeho stavu britského vojnového veterána Toma Moorea, ktorý počas druhej svetovej vojny slúžil v Indii, počas ceremoniálu na zámku Windsor 17. júla 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Londýn 2. februára (TASR) - Vo veku 100 rokov zomrel britský veterán Tom Moore, ktorý na jar 2020 počas pandémie vyzbieral milióny libier pre britských zdravotníkov. V nedeľu ho prijali do nemocnice s koronavírusovým ochorením COVID-19. Informovala o tom v utorok Moorova rodina na Twitteri. Píše o tom agentúra AP.Moorova dcéra Hannah Ingramová-Moorová v nedeľu oznámila, že jej otec sa posledné týždne liečil na zápal pľúc a minulý týždeň mal pozitívny test na nový koronavírus. Do nemocnice v meste Bedford ho prijali, pretože potreboval "pomoc pri dýchaní".Tom Moore sa stal celosvetovo známym na jar 2020, keď vyzbieral pre britskú Národnú zdravotnú službu (NHS) viac ako 32 miliónov libier (viac ako 36 miliónov eur). Svojou dobročinnou iniciatívou vyvolal sympatie britskej verejnosti a záujem médií po celom svete, ktoré mu dali prezývku kapitán Tom.Moore si v rámci svojej iniciatívy dal za cieľ, že do dňa svojich 100. narodenín stokrát prejde svoju 25 metrov dlhú záhradu s pomocou chodúľky, ktorou sa podopiera pri chôdzi. Podarilo sa mu to 16. apríla.Tohto veterána druhej svetovej vojny v hodnosti kapitána koncom apríla - pri príležitosti jeho 100. narodenín - vymenovali za čestného plukovníka. Britská kráľovná Alžbeta II. ho v júli pasovala za rytiera.