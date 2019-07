Zomrel Vincent Lambert, ktorého odpojili od prístrojov

Na archívnej snímke z 23. júla 2015 Viviane Lambertová a Pierre Lambert, rodičia Vincenta Lamberta prichádzajú do nemocnice vo východofrancúzskom meste Reims.

Vincent Lambert bol vo vegetatívnom stave po dopravnej nehode z roku 2008, pri ktorej utrpel vážne poškodenie mozgu.

Paríž 11. júla (TASR) - Paralyzovaný 42-ročný Francúz Vincent Lambert, ktorý bol dlhodobo hospitalizovaný vo vegetatívnom stave, zomrel vo štvrtok ráno viac ako týždeň po tom, ako ho lekári odpojili od prístrojov. Agentúre AFP to povedal jeho synovec Francois Lambert.



"Vincent zomrel dnes ráno o 08.24 h," povedal AFP Francois Lambert.



Lekári Lamberta od prístrojov odpojili na základe júnového rozhodnutia najvyššieho odvolacieho (kasačného) súdu.



Prípad vyvolal nezhody nielen medzi Lambertovými príbuznými, no rozdelil i celú krajinu. Lambertova manželka Rachel a viacerí príbuzní podporovali rozhodnutie lekárov neudržiavať ho umelo pri živote, zatiaľ čo Lambertovi rodičia, hlboko veriaci katolíci, boli proti.



K Lambertovmu odpojeniu od umelého vyživovania a prísunu tekutín došlo 2. júla po tom, ako kasačný súd, ktorý vo Francúzsku slúži ako najvyšší odvolací súd, zvrátil 28. júna predošlé rozhodnutie súdu nižšej inštancie. Ten koncom mája rozhodol o obnovení udržiavania životných funkcií, a to len niekoľko hodín po tom, ako lekári začali Lamberta v nemocnici v meste Remeš odpájať od prístrojov.



Kasačný súd pritom neposudzoval argumenty pre Lambertovo udržiavanie pri živote alebo proti nemu, zaoberal sa iba otázkou, či bolo v kompetencii nižšieho súdu v tejto veci rozhodnúť.



Ukončenie liečby Lamberta povolil Francúzsku aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). V prospech lekárov, ktorí sa vyslovovali za odpojenie od prístrojov, tento rok rozhodol aj francúzsky súd a následne v apríli Štátna rada, ktorá je najvyšším správnym súdom v krajine.



Francúzska legislatíva povoľuje tzv. pasívnu eutanáziu pre vážne chorých alebo zranených pacientov, u ktorých nie je nádej na vyliečenie, pričom im zastavia liečbu udržujúcu ich pri živote. Aktívna eutanázia je v krajine nelegálna i napriek snahám zákony zmierniť.