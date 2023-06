Zomrel vnuk Leva Trockého, ktorý obhajoval jeho odkaz

Mexiko 19. júna (TASR) — Vo veku 97 rokov zomrel Esteban Volkov, vnuk boľševického revolucionára Leva Trockého, ktorý s ním žil v Mexiku v čase, keď ho zavraždil v roku 1940 agent NKVD. Oznámilo to v sobotu múzeum, ktoré založil, uviedla agentúra AFP.



Múzeum sa nachádza v dome v Coyoacáne, jednej zo štvrtí hlavného mesta Mexika, kde Trockij žil v exile až do 21. augusta 1940, keď ho zavraždil tajný agent NKVD Ramón Mercader. Vo vyhlásení múzeum ocenilo, že po zavraždení Trockého urobil Volkov z "obrany myšlienok a kariéry svojho starého otca" najdôležitejšiu úlohu svojho života.



Volkov sa narodil na Ukrajine v roku 1926. Podľa novín La Jornada prišiel do Mexika vo veku 13 rokov vďaka pomoci samotného Trockého.



Jeho matka Zinaida — Trockého dcéra — spáchala samovraždu v Paríži, kde bola na úteku pred režimom Josifa Stalina. Jeho otca poslali v 30. rokoch do gulagu.



Volkov bol v Mexiku považovaný za "posledného žijúceho svedka atentátu" na Trockého.



Po atentáte Volkov naďalej žil v Mexiku, kde študoval chémiu. V roku 1990 založil múzeum na počesť svojho starého otca.