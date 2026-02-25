< sekcia Zahraničie
Zomrel podplukovník španielskej Civilnej gardy Antonio Tejero
Autor TASR
Madrid 25. februára (TASR) - Vo veku 93 rokov v stredu zomrel podplukovník španielskej Civilnej gardy Antonio Tejero, vodca neúspešného pokusu o vojenský prevrat z roku 1981. O prevrate španielska vláda práve v stredu zverejnila dosiaľ utajované dokumenty, píše TASR podľa správ agentúry AFP a denníka El País.
„Podplukovník Antonio Tejero Molina zomrel. Muž cti, neochvejnej viery a veľkej lásky k Španielsku. Nech mu Boh dopraje pokoj, ktorý mu ľudia odopierali,“ oznámil na sociálnej sieti jeho právnik Luis Felipe Utrera Molina.
Za účasť na sprisahaní bolo odsúdených 30 osôb z približne 300 obvinených. Ako hlavných organizátorov poslal najvyšší vojenský súd na 30 rokov do väzenia Tejera a generálov Alfonsa Armadu a Jaimeho Milansa del Boscha, ktorý sa neúspešne pokúsil o prevrat vo Valencii.
Postupný prechod k demokracii sa v Španielsku začal po smrti generála Francisca Franca 20. novembra 1975, ktorý v roku 1977 potvrdili demokratické voľby a prijatie novej ústavy. Mnohé symboly Francovej diktatúry napriek tomu zostali nedotknuté a bývalí predstavitelia režimu aj protifrankistickí aktivisti zostali nepotrestaní. Pred trestným stíhaním ich chránil zákon o amnestii schválený parlamentom v roku 1977.
Rozvíjajúcu sa demokraciu 23. februára 1981 ohrozil pokus o prevrat. Ozbrojenci z Civilnej gardy pod vedením Tejera vtrhli do parlamentu a ako rukojemníkov približne 18 hodín zadržiavali 350 poslancov a vtedajšiu vládu premiéra Adolfa Suáreza.
Prevratu zabránil vtedajší kráľ Juan Carlos I., ktorý v televíznom prejave podporil novovytvorenú demokratickú vládu. Síce si znepriatelil časť armády, no zachoval demokratické usporiadanie v krajine, čo neskôr umožnilo nástup socialistickej vlády na konci roka 1982.
