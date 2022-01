Vplyvný budhistický mních a odporca vojny vo Vietname zomrel

Hanoj 22. januára (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel v sobotu vplyvný vietnamský budhistický mních, spisovateľ a aktivista Thich Nhat Hanh. Známym sa stal v 60. rokoch 20. storočia ako odporca vojny vo Vietname. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.



Počas vojny vo Vietname sa Thich Nhat Hanh stretol v Spojených štátoch s aktivistom Martinom Lutherom Kingom a presvedčil ho, aby proti tejto vojne verejne vystúpil. King ho neskôr navrhol na Nobelovu cenu mieru a označil za "apoštola mieru a nenásilia", píše BBC.



Ako odporca vojny sa Thich Nhat Hanh dlho do Vietnamu nesmel vrátiť. Desiatky rokov preto žil vo Francúzsku a venoval sa zakladaniu kláštorov a meditačných centier v rôznych častiach sveta. Napísal vyše stovku kníh, ktoré boli preložené do viac ako 40 jazykov.



V roku 2014 prekonal mozgovú mŕtvicu, v dôsledku čoho stratil schopnosť rozprávať. V roku 2018 sa vrátil do Vietnamu, kde mu úrady dovolili stráviť zvyšok života v chráme v meste Hue.