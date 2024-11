Zomrel vykonávateľ rozsudku smrti nad nacistom Adolfom Eichmannom

Jeruzalem 28. novembra (TASR) - Muž, ktorý v roku 1962 popravil obesením nacistického vojnového zločinca Adolfa Eichmanna, zomrel v utorok vo veku 88 rokov. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry AFP.



Adolfa Eichmanna, jedného z hlavných architektov "konečného riešenia" zameraného na vyhladenie európskych Židov, po druhej svetovej vojne vypátrala izraelská rozviedka Mosad v Argentíne, odkiaľ ho 11. mája 1960 uniesla a dopravila do Izraela, kde bol postavený pred súd.



Dňa 15. decembra 1961 bol Eichmann odsúdený na trest smrti obesením. Rozsudok nad ním bol vykonaný 1. júna 1962 vo väzení v izraelskom meste Ramla ležiacom neďaleko Tel Avivu.



Za vykonávateľa tohto súdneho verdiktu bol spomedzi príslušníkov väzenskej stráže vybraný - žrebom a proti svojej vôli - dozorca Šalom Nagar.



Denník The Times of Israel (TOI) pripomenul, že Eichmann bol jedinou osobou, ktorá bola kedy v Izraeli popravená.



Nagar, ktorý mal pri výkone rozsudku nad Eichmannom 26 rokov, bol verejnosti neznámy tri desaťročia. Až v roku 1992 jedna z izraelských rozhlasových staníc pri príprave materiálu k 30. výročiu Eichmannovej popravy, narazila na Nagarovo meno.



V nasledujúcich rokoch Nagar poskytol rôznym médiám – vrátane nemeckého – rozhovory, v ktorých opísal šesť mesiacov, keď slúžil ako jeden z 22 veľmi starostlivo vybranými dozorcov známych ako Eichmannovi strážcovia.



Nagar v rozhovoroch vysvetľoval, že dozorcovia boli vybraní tak, aby sa zabezpečilo, že nikto z nich nebude mať osobnú motiváciu zabiť prominentného väzňa.



Mnohí dozorcovia väzenskej služby mali na rukách stále viditeľné čísla, ktoré nacisti dávali tetovať väzňom koncentračných táborov. Takíto dozorcovia - aškenázski židia pôvodom z Európy - nesmeli ani vstúpiť na poschodie, kde bola Eichmannova cela, objasňoval Nagar.



Nagar sa narodil v Jemene v roku 1936. Do Izraela prišiel vo veku 12 rokov ako sirota. Neskôr slúžil v brigáde výsadkárov izraelskej armády a následne vstúpil do izraelskej väzenskej služby. Po odchode z nej sa začal venovať štúdiu Tóry. Podľa medializovaných informácií Nagar žil v osade Kirjat Arba na okupovanom Západnom brehu Jordánu.