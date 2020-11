Zomrel vynálezca, ktorý vymyslel airbag i rozprašovač parfumov

Ľubľana 14. novembra (TASR) - Vo veku 102 rokov zomrel slovinský vynálezca Peter Florjančič, ktorý okrem iného vymyslel aj rozprašovač parfumov. O jeho úmrtí podľa agentúry AFP informovala radnica jeho rodného mesta Bled.



Florjančič, ktorý sa narodil v rodine majiteľa hotela v letovisku Bled ležiacom pri rovnomennom jazere, začínal najskôr ako skokan na lyžiach v juhoslovanskom olympijskom výbere, ale počas druhej svetovej vojny zo svojej vlasti utiekol, aby nebol mobilizovaný do nemeckej armády, ktorá Slovinsko v roku 1943 anektovala.



Po nejakom čase strávenom vo Švajčiarsku, kde zaregistroval jeden zo svojich prvých úspešných vynálezov - tkáčsky stav navrhnutý pre ľudí so zdravotným postihnutím -, začal Florjančič rozvíjať svoju kariéru ako vynálezca, inovátor a dokonca herec vo vedľajších úlohách.



Napriek tomu, že bolo zaregistrovaných viac ako 400 jeho patentov, iba 41 z nich skončilo vo výrobe. Medzi nimi boli aj rozprašovač parfumov, zips z plastu, airbag, plastový rámik na fotografické negatívy či vstrekovací lis.



Rozprašovač parfumov považoval Florjančič za svoj "najlepší a najkomplikovanejší vynález".



Vysvetlil, že parfum "je diablov vynález, ktorý sa ťažko rozprašuje tak, ako to výrobca vyžaduje, a obsahuje veľa látok, ktoré spôsobujú hrdzavenie mnohých materiálov".



Po tom, čo väčšinu svojho času prežil v rôznych európskych krajinách, ako sú Monako, Švajčiarsko a Taliansko, sa Florjančič v roku 1998 vrátil do Slovinska, kde vydal dve knihy a propagoval vynálezy a inovácie.