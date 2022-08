Zomrel český vynálezca prelomového mikroskopu Mojmír Petráň

Praha 15. augusta (TASR) - Vo veku 99 rokov zomrel v sobotu 13. augusta český vedec Mojmír Petráň, ktorý v 60. rokoch 20. storočia zostrojil prelomový mikroskop a prispel tak k rozvoju molekulárnej bunkovej biológie. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe oznamu Učenej spoločnosti Českej republiky, ktorej bol Petráň členom.



So svojím spolupracovníkom Milanom Hadravským zostrojili konfokálny mikroskop s dvojitým riadkovaním, ktorý si v roku 1967 dali patentovať v Spojených štátoch. Svoj vynález publikovali v roku 1968 ešte pred okupáciou Československa.



Podľa členov Učenej spoločnosti ČR sa Petráň zapísal do dejín vývoja mikroskopickej techniky. Vynález českých vedcov umožnil získať ostré a kontrastné snímky s vysokým rozlíšením aj z preparátov, na ktoré bežný mikroskop nestačí. Rozvoj prelomového mikroskopu však zastavil režim.



"Nášmu mikroskopu veľmi uškodilo, že mi – podobne ako mnohým iným – naši milí držitelia moci asi na 14 rokov zakázali publikačnú činnosť. Vo svete to vzbudilo dojem, že mlčíme, pretože sme v slepej uličke," spomínal Petráň v roku 2004 pre časopis Vesmír.



Mojmír Petráň sa narodil 28. marca 1923 v Prahe na Žižkove. Počas školy za začal venovať takzvanému rádioamatérstvu. Načierno staval prijímače na zachytenie zahraničného vysielania. Počas druhej svetovej vojny sa zapojil do bojov v Pražskom povstaní. Po vojne vyštudoval medicínu.



V roku 1964 sa dostal do Spojených štátov na univerzitu v Connecticute. V tom istom roku vymyslel patent na zdokonalenie mikroskopu skúmajúceho deje v živom tele. Na konci života sa venoval prekladom poézie a odborných publikácií z latinského jazyka. Za svoju vedeckú činnosť získal viaceré ocenenia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)