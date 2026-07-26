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Zomrel výtvarník a bývalý riaditeľ Národnej galérie Praha Milan Knížák
Bol pri zrode českého undergroundu, venoval sa výtvarnému umeniu, hudbe, architektúre, móde, fotografii aj poézii.
Autor TASR
Praha 26. júla (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel bývalý riaditeľ Národnej galérie Praha, výtvarník a hudobník Milan Knížák. Informoval o tom v nedeľu minister zahraničných vecí Petr Macinka, píše TASR na základe správy serveru Novinky.cz.
Knížák sa narodil 19. apríla 1940 v Plzni a v rokoch 1968 až 1969 prednášal na dvoch univerzitách v Spojených štátoch. Počas normalizácie bol opakovane zadržaný a skončil vo väzení pre svoj nepriateľský postoj k štátu.
Bol pri zrode českého undergroundu, venoval sa výtvarnému umeniu, hudbe, architektúre, móde, fotografii aj poézii. Medzi rokmi 1990 a 1997 bol rektorom Akadémie výtvarných umení (AVU), od roku 1999 do roku 2011 riaditeľom Národnej galérie.
Knížákove diela sú vystavené po celom svete, napríklad v Múzeu moderného umenia (MoMA) v New Yorku, britskej Tate Gallery či parížskom Centre Pompidou.
„Zbohom, pán profesor,“ napísal na sociálnej sieti Facebook Macinka pod videom, na ktorom Knížák vystupuje so skupinou Aktual. Výtvarník bol známy ako priaznivec bývalého prezidenta Václava Klausa, naopak kriticky sa vyjadroval k Milošovi Zemanovi, Petrovi Pavlovi i Václavovi Havlovi.
Knížák sa narodil 19. apríla 1940 v Plzni a v rokoch 1968 až 1969 prednášal na dvoch univerzitách v Spojených štátoch. Počas normalizácie bol opakovane zadržaný a skončil vo väzení pre svoj nepriateľský postoj k štátu.
Bol pri zrode českého undergroundu, venoval sa výtvarnému umeniu, hudbe, architektúre, móde, fotografii aj poézii. Medzi rokmi 1990 a 1997 bol rektorom Akadémie výtvarných umení (AVU), od roku 1999 do roku 2011 riaditeľom Národnej galérie.
Knížákove diela sú vystavené po celom svete, napríklad v Múzeu moderného umenia (MoMA) v New Yorku, britskej Tate Gallery či parížskom Centre Pompidou.
„Zbohom, pán profesor,“ napísal na sociálnej sieti Facebook Macinka pod videom, na ktorom Knížák vystupuje so skupinou Aktual. Výtvarník bol známy ako priaznivec bývalého prezidenta Václava Klausa, naopak kriticky sa vyjadroval k Milošovi Zemanovi, Petrovi Pavlovi i Václavovi Havlovi.