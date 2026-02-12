< sekcia Zahraničie
Zomrel významný holandský spisovateľ Cees Nooteboom
Vo veku 92 rokov zomrel v stredu holandský spisovateľ Cees Nooteboom, ktorého romány, cestopisy a preklady z neho urobili významnú literárnu osobnosť v povojnovej Európe.
Amsterdam 12. februára (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel v stredu holandský spisovateľ Cees Nooteboom, ktorého romány, cestopisy a preklady z neho urobili významnú literárnu osobnosť v povojnovej Európe. Informovala o tom agentúra DPA a denník Guardian.
Vydavateľstvo De Bezige Bij s odvolaním sa na autorovu manželku, fotografku Simone Sassenovú, uviedlo, že Nooteboom „zomrel veľmi pokojne na svojom milovanom ostrove Menorca“.
Nooteboom sa v Holandsku preslávil svojím debutovým románom Philip a ostatní z roku 1955. Román, ktorý je založený na dlhých cestách stopom po Stredomorí a cez Škandináviu, získal cenu Anny Frankovej a stal sa holandskou literárnou klasikou.
Medzinárodný prielom dosiahol románom Rituály z roku 1980, ktorý hovorí o dvoch priateľoch: jeden často porušuje pravidlá, zatiaľ čo druhý ich prísne dodržiava. Kniha bola v roku 1988 sfilmovaná a stala sa jeho prvým dielom vydaným v anglickom preklade.
Nooteboom, narodený v Haagu 31. júla 1933, v rozhovore pre britský denník Guardian v roku 2006 povedal, že až do vypuknutia druhej svetovej vojny nemal žiadne spomienky na detstvo. Keď Nemecko v roku 1940 napadlo Holandsko, „sledovali sme na obzore žiaru horiaceho Rotterdamu a pamätám si, že som sa veľmi bál," uviedol. Jeho otec neskôr zahynul pri britskom nálete, ktorý „omylom“ zrovnal so zemou obytnú štvrť Haagu.
Nemecko bolo neskôr jednou z európskych krajín, kde Nooteboomova beletria a cestopisy dosiahli ešte väčšie uznanie kritikov a komerčný úspech ako doma.
Podľa jeho vydavateľa bola jeho literárna tvorba preložená do viac ako 30 jazykov: v slovenčine a češtine mu vyšli diela V holandských horách, Stratený raj, Rituály, Následujúcí příběh.
Okrem písania vlastných textov Nooteboom prekladal diela z angličtiny do holandčiny, ako napríklad poéziu Teda Hughesa a Czesława Miłosza a hry Brendana Behana a Seána O’Caseyho.
Získal čestné doktoráty z univerzít v Bruseli, Nijmegene, Berlíne a v roku 2019 aj z University College London. Bol nominovaný na Nobelovu cenu za literatúru.
