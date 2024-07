Zomrel W. Calley, ktorý viedol masaker vo vietnamskej dedine My Lai

Gainesville 30. júla (TASR) - Zomrel bývalý americký dôstojník William Calley, ktorý bol ako jediný odsúdený v súvislosti s masakrom civilistov v dedine My Lai počas vietnamskej vojny. Išlo o najznámejší vojnový zločin v moderných dejinách americkej armády. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AP.



Calley zomrel ešte koncom apríla v hospici v meste Gainesville v americkom štáte Florida vo veku 80 rokov, napísal v pondelok denník The Washington Post s odvolaním sa na jeho úmrtný list.



Calley žil desaťročia v ústraní, odkedy ho v roku 1971 vojenský súd odsúdil ako jediného z 25 pôvodne obvinených mužov, ktorých uznali za vinných za masaker v juhovietnamských dedinách My Lai a My Khe.



Calley dňa 16. marca 1968 viedol rotu Charlie na misiu s cieľom eliminovať partizánov z Vietkongu. Namiesto toho vojaci v priebehu niekoľkých hodín zabili v dedinách 504 neodporujúcich civilistov, väčšinou žien, detí a starších mužov.



Príslušníci roty Charlie boli nazlostení, keďže dva dni predtým zabila nástražná výbušnina seržanta, oslepila jedného vojaka a zranila niekoľko ďalších.



Správa o masakri sa dostala na verejnosť až o viac ako rok neskôr. Calley bol odsúdený na doživotie, ale tri dni po odsúdení bol na príkaz vtedajšieho prezidenta USA Richarda Nixona prepustený do domáceho väzenia, v ktorom strávil tri a pol roka.



Calley neskôr vyhlásil, že jeho chybou bolo plnenie rozkazov a plnením rozkazov sa obhajoval aj na súde. Jeho nadriadený dôstojník bol oslobodený.