Zomrel Walt Cunningham, posledný žijúci člen posádky misie Apollo 7

Washington 4. januára (TASR) - Vo veku 90 rokov zomrel v utorok americký astronaut Walter Cunningham. Bol posledným žijúcim členom posádky misie Apollo 7 - prvého amerického letu do vesmíru s trojčlennou posádkou v rámci programu Apollo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP a vyhlásenia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).



"Počas (misie) Apollo 7, prvého štartu misie Apollo s posádkou, písal Walt a členovia jeho posádky históriu... NASA si bude navždy pamäť jeho prínos k nášmu národnému vesmírnemu programu a vyjadruje sústrasť Cunninghamovej rodine," uviedol vo vyhlásení riaditeľ NASA Bill Nelson.



"Chceme vyjadriť obrovskú hrdosť na život, ktorý viedol, a obrovskú vďaku za to, akým bol človekom... Svet prišiel o ďalšieho hrdinu a bude nám veľmi chýbať," cituje NASA vyjadrenie Cunninghamovej rodiny.



Americká vesmírna agentúra a ani rodina zosnulého astronauta neuviedli presnú príčinu ani miesto úmrtia Cunninghama. Oznámili len, že umrel v utorok.



Cunningham bol jedným z troch astronautov, ktorí v rámci misie Apollo 7 v roku 1968 strávili 11 dní na nízkej obežnej dráhe Zeme. Išlo o prvý ľudský testovací let vesmírnej lode Apollo, ktorá neskôr letela na Mesiac, píše Reuters. Cunningham sa na misii zúčastnil spolu s astronautmi Walterom Schirrom a Donnom Eiselom.



Išlo o prvý pilotovaný let do vesmíru americkej vesmírnej agentúry po tom, čo v rámci misie Apollo 1 zahynuli traja americkí astronauti pri požiari, ktorý vypukol počas testovacieho odpočítavanie na odpaľovacej rampe.



Astronauti v rámci misie Apollo 7 tiež ako prví poskytli živý televízny prenos činnosti posádky na palube vesmírneho plavidla, za čo si neskôr vyslúžili aj cenu Emmy.



Počas ďalších misií Apollo 8, 9 a 10 sa podarilo priblížiť k Mesiacu a napokon členovia posádky letu Apollo 11 vstúpili 20. júla 1969 ako prví ľudia v histórii na mesačný povrch.



Cunningham sa po absolvovaní misie Apollo 7 už na ďalších vesmírnych misiách nezúčastnil. Po odchode z NASA pôsobil ako podnikateľ a pracoval v oblasti inžinierstva a investícií. Stal sa tiež verejným rečníkom a moderátorom rozhlasovej stanice. O svojej kariére a práci astronauta napísal tiež knihu.