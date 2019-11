Zomrel Werner Doehner, posledný z preživší tragédie Hindenburga

Washington 16. novembra (TASR) - Vo veku 90 rokov zomrel Američan Werner Gustav Doehner - posledný z ľudí, ktorí prežili haváriu nemeckej vzducholode Hindenburg v roku 1937. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Doehnerovo úmrtie potvrdil jeho syn s tým, že otec zomrel 8. novembra v nemocnici v meste Laconia v americkom štáte New Hampshire.



Doehner bol posledným zo 62 pasažierov a členov posádky, ktorí tragédiu Hindenburga prežili. Pri požiari vzducholode, ku ktorému došlo 6. mája 1937 počas pristávania na leteckej základni Lakehurst v meste Manchester v americkom štáte New Jersey, zahynul Doehnerov otec a sestra, ako aj 33 ďalších cestujúcich a členov posádky. Nehodu neprežil aj jeden z členov pozemného personálu.



Pred blížiacim sa 80. výročím tragédie vzducholode Hindenburg v roku 2017 Doehner pre agentúru AP povedal, že sa v ten osudný deň spolu s rodičmi, sestrou a starším bratom vracal z dovolenky v Nemecku. On, jeho matka a brat haváriu s ťažkými zraneniami prežili.



K explózii 245 metrov dlhej vzducholode, ktorá 3. mája odštartovala z letiska v nemeckom Frankfurte nad Mohanom, došlo počas pristávacieho manévru po tom, čo pozemný personál začal s pripútavaním vzducholode.



Keď bol Hindenburg vo výške približne 60 metrov, vypukol v zadnej časti vzducholode požiar, a v priebehu 34 sekúnd celá vzducholoď naplnená 200.000 kubickými metrami vodíka zhorela. Všetci ľudia, ktorí katastrofu prežili, sa zachránili skokom z pomaly klesajúcej horiacej vzducholode.