Zomrel zakladateľ moskovského konceptualizmu Iľja Kabakov

Moskva/Praha 28. mája (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel sovietsky a americký umelec Iľja Kabakov, ktorý bol zakladateľom moskovského konceptualizmu. Podľa správy stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) z nedele o tom na platforme Twitter informoval umelcov mediálny manažér Demjan Kudriavcev.



Umelcov skon potvrdila na Facebooku aj Nadácie Iľju a Emilije Kabakovovcov - podľa jej vyhlásenia Kabakov zomrel obklopený svojimi blízkymi 27. mája. Príčina smrti nebola uvedená.



Kabakov je označovaný za najznámejšieho súčasného ruského umelca a najvýznamnejšieho ruského umelca poslednej tretiny 20. storočia. Bol jedným zo zakladateľov moskovského konceptualizmu. Medzinárodne známym sa stal vďaka svojim inštaláciám, ktoré vystavoval v mnohých múzeách.



Narodil sa v roku 1933 v Dnepropetrovsku (dnes Dnipro na Ukrajine), 30 rokov pôsobil v Moskve, v roku 1989 sa presťahoval do Berlína a potom do Spojených štátov, kde získal americké občianstvo.



Začínal ako ilustrátor detských kníh, ale postupne sa začal čoraz viac venovať originálnemu umeniu, ktoré bolo v rozpore s oficiálnymi sovietskymi kódexmi.



Bol označovaný za jednu z hlavných postáv moskovského konceptualizmu a bol "vynálezcom" originálneho žánru - "totálnej inštalácie".



Od 60. rokov Kabakov vystavoval na Západe a v roku 1988 boli jeho diela predané na prvej moskovskej aukcii siene Sotheby's, ktorá sa konala pod názvom Ruská avantgarda a súčasné sovietske umenie.



Jeho diela boli vystavené v popredných svetových galériách vrátane Múzea moderného umenia v New Yorku a Centra Pompidou v Paríži. V roku 2000 sa jeho diela hojne prezentovali v Rusku; v roku 2004 mal veľkú výstavu v Tretiakovskej galérii v Moskve.



Niekoľko Kabakovových diel sa predalo na aukciách za viac ako milión dolárov.



Počas svojho posledného tvorivého obdobia Kabakov pracoval so svojou manželkou Emilijou; v roku 2018 manželia darovali svoj ateliér Tretiakovskej galérii. Posledným projektom Iľju a Emilije Kabakovovcov bola Loď tolerancie.