Zomrel známy architekt Rafael Viňoly

New York 4. marca (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel architekt Rafael Viňoly, ktorý je autorom mnohých ikonických moderných mrakodrapov - napr. aj londýnskej veže Walkie-Talkie, informovala v sobotu agentúra AFP. Viňoly sa narodil v Uruguaji, ale roky žil v New Yorku.



Tento uznávaný a niekedy aj kontroverzne vnímaný architekt zanechal po sebe viac ako 600 diel po celom svete - vrátane hotelov, koncertných sál, štadiónov a letísk, ako napríklad terminál v mexickej Guadalajare či kruhový most cez lagúnu Garzón v Uruguaji. V reakcii na architektovo úmrtie mu hold vzdal aj anglický futbalový klub Manchester City, pre ktorý navrhol tréningové centrum.



Niektoré Viňolyho projekty však vyvolali aj kontroverziu. Takým bol 426 metrov vysoký 85-poschodový luxusný bytový dom na Manhattane, ktorého obyvatelia podali súdnu žalobu kvôli hluku a vibráciám v bytoch.



Problém spôsobil aj londýnsky mrakodrap prezývaný The Walkie-Talkie, ktorý sa týči v štvrti City: v roku 2013 sa dostal na titulné stránky novín, keď odraz slnečných lúčov od jeho konkávnej sklenenej fasády poškodil pod ním zaparkované auto značky Jaguar.



Rafael Viňoly "zanecháva bohaté dedičstvo jedinečných a nadčasových návrhov, ktoré sa prejavili v niektorých z najrozpoznateľnejších a najikonickejších budov na svete," uviedol v oznámení o smrti jeho syn Román. "Bol to vizionár, ktorý bude chýbať všetkým, ktorých životov sa dotkol svojou prácou," uvádza sa v synovom vyhlásení.