Zomrel známy britský herec, preslávili ho filmy o Supermanovi

Terence Stamp, archívne foto. Foto: TASR/AP

Film Billy Budd (1962) v réžii Petera Ustinova Stampovi priniesol nomináciu na cenu americkej filmovej akadémie Oscar a nomináciu na Zlatý glóbus pre najlepšieho začínajúceho herca.

Londýn 17. augusta (TASR) — Vo veku 87 rokov zomrel britský herec Terence Stamp, ktorý vo filme Superman v réžii Richarda Donnera z roku 1978 stvárnil postavu zloducha Generála Zoda. Túto rolu si zopakoval aj v pokračovaní Superman 2, ktoré režíroval Richard Lester, informovala v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie hercovej rodiny.

Film Billy Budd (1962) v réžii Petera Ustinova Stampovi priniesol nomináciu na cenu americkej filmovej akadémie Oscar a nomináciu na Zlatý glóbus pre najlepšieho začínajúceho herca. V roku 1965 získal na filmovom festivale v Cannes cenu za najlepší herecký výkon za rolu psychopatického bankového úradníka vo filme Zberateľ.

Prelomovým pre Stampovu kariéru bolo jeho stretnutie s talianskym režisérom Federicom Fellinim v roku 1967, keď pre svoju adaptáciu Podivuhodných príbehov hľadal „najdekadentnejšieho anglického herca“. Do svojho - medzičasom už kultového - filmu Teoréma ho obsadil aj ďalší taliansky režisér Pier Paolo Pasolini.

V 70. rokoch sa Stamp objavoval vo filmoch len sporadicky – napríklad v snímke Divina creatura po boku talianskeho herca Marcella Mastroianniho či v sci-fi Hu-Man s francúzskou herečkou Jeanne Moreau.

Výrazný návrat zaznamenal v roku 1977, keď účinkoval súčasne v Stretnutiach s pozoruhodnými mužmi režiséra Petera Brooka a v Donnerovom Supermanovi. Nasledovali menej známe snímky, ako Záhada na ostrove príšer, Amo non amo s Jacqueline Bissetovou a Maximilianom Schellom či Vražda vo Vatikáne, kde stvárnil zavraždeného pápeža.

Terence Stamp, archívne foto.
Foto: TASR/AP


Zlom priniesol film The Hit (1984) Stephena Frearsa, kde si Stamp zahral gangstra, ktorý zradil svojich kumpánov. Nasledovali ďalšie výrazné úlohy vo filmoch Orli práva s Robertom Redfordom, Sicílčan Michaela Cimina, Wall Street Olivera Stonea, Mladé pušky či vo viacerých hollywoodskych produkciách.

V 90. rokoch a na prelome tisícročí zaujal rolou transgender ženy Bernadette v snímke Dobrodružstvá Priscilly, kráľovnej púšte a tiež v Soderberghovom Angličanovi, kde hral po boku Petera Fondu.

Francúzski režiséri Bernard Rapp a Yvan Attal zverili Stampovi úlohy v dráme Tiré part a v komédii Moja žena je herečka s Charlotte Gainsbourgovou.

Ako ikona Londýna 60. rokov sa Stamp neskôr objavoval aj v menších úlohách v hollywoodskych superprodukciách – Hviezdne vojny: Skrytá hrozba (1999), Červená planéta, Elektra, Wanted či Valkýra. V komédiách sa predstavil vo filmoch Strašidelný dom, Môj šéf, jeho dcéra a ja, Maximálny zásah či Yes Man.

Stamp hral aj vo filmoch Správcovia osudu (2011), Song for Marion po boku Vanessy Redgraveovej, v Burtonových snímkach Veľké oči a Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej či v komédii Vražda na jachte (2019).
