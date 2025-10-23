Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zomrel známy britský hudobník

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Priekopník elektronickej muziky zomrel pokojne v spánku vo svojom londýnskom dome.

Autor TASR
Londýn 23. októbra (TASR) - Vo veku 66 rokov zomrel David Ball, polovica britského elektronického dua Soft Cell. Priekopník elektronickej muziky zomrel pokojne v spánku vo svojom londýnskom dome v stredu, potvrdila kapela vo štvrtok vo vyhlásení. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Jeho spoluhráč a spevák Marc Almond označil Balla vo vyhlásení za „úžasne brilantného hudobného génia“ a „srdce a dušu Soft Cell“. Uviedol, že len niekoľko dní pred jeho smrťou dokončili ďalší album Danceteria.

Skupina Soft Cell pred niekoľko týždňami odohrala svoj posledný koncert ako hlavná hviezda v rámci festivalu Rewind v Henley-on-Thames.

David Ball sa narodil sa 3. mája 1959 v britskom Chesteri, vyrastal v Blackpoole a počas štúdia sa stretol so spevákom Almondom. Spolu v roku 1979 založili Soft Cell.

Preslávili sa synthpopovou cover verziou skladby Glorie Jonesovej „Tainted Love“ z roku 1965, ktorá sa stala najpredávanejším singlom Británie roku 1981. Po rozpade Soft Cell v 90. rokoch založil skupinu The Grid, spolupracoval tiež s Kylie Minogue a Davidom Bowiem. V roku 2000 sa Soft Cell opäť stretli na sérii živých vystúpení a mini turné.

Posledný album Soft Cell Danceteria by mal vyjsť na jar 2026.
.

