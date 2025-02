Zomrel známy britský spevák

Londýn 24. februára (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel v sobotu anglický folkrockový spevák a skladateľ Bill Fay, oznámilo jeho hudobné vydavateľstvo Dead Oceans. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian. Príčina smrti nebola bezprostredne zverejnená, hoci Fayovi diagnostikovali Parkinsonovu chorobu.



Fay začal pracovať na novom albume len mesiac pred smrťou a vydavateľstvo podľa vyjadrenia na Instagrame chce "nájsť spôsob, ako ho dokončiť a vydať". Vydavateľstvo ďalej spresnilo, že Fay, známy piesňami ako "The Healing Day" a "Thank You Lord", skonal pokojne v Londýne.



Fay začal svoju kariéru v roku 1967. Jeho debut Bill Fay (1970) a druhý album Time of the Last Persecution (1971) dosiahli iba malý komerčný úspech, ale jeho tvorba bola znovuobjavená v 90. rokoch, keď obe platne vyšli v reedíciách.



V prvom desaťročí po roku 2000 vyšli na niekoľkých kompiláciách jeho archívne nahrávky a v roku 2012 vydal Fay svoj prvý radový štúdiový album po vyše 40 rokoch - Life Is People. Nasledovali ďalšie dva albumy - Who Is the Sender? (2015) a Countless Branches (2020).



Počas svojho "comebacku" sa Fay zdráhal hrať naživo. V televízii vystúpil iba raz, a to v hudobnej šou stanice BBC "Later... with Jools Holland".



Mnohí umelci ho označujú za interpreta, ktorý ich ovplyvnil. Jeho skladby prevzali skupiny The War on Drugs, Wilco, Pavement, ako aj spevák Marc Almond. Fayova pieseň "Be Not So Fearful" v podaní A.C. Newmana, sa objavila v americkom TV seriáli Walking Dead. Medzi spevákových priaznivcov patria Jeff Tweedy alebo Nick Cave.



William "Bill" Fay sa narodil 9. septembra 1943 v Londýne. Na vyššej strednej škole (college) vo Walese študoval elektroniku. V tomto čase začal na klavíri a harmóniu písať prvé piesne. Celý život strávil v severnom Londýne.