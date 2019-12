Zomrel známy hudobný skladateľ, autor muzikálu Hello, Dolly!

New York 27. decembra (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel vo štvrtok hudobný skladateľ a libretista Jerry Herman, ktorý bol autorom hudby a textu k takým broadwayským muzikálom ako Mame, Hello, Dolly! či Klietka bláznov. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Umelec zomrel na komplikácie spojené so zápalom pľúc vo svojom dome v meste Miami v americkom štáte Florida, potvrdila pre AP jeho krstná dcéra Jane Dorianová.



Herman, ktorý bol autorom desiatich a autorsky sa podieľal na viacerých ďalších, sa stal dvojnásobným laureátom prestížnej divadelnej ceny Tony. V kategórii najlepší muzikál získal sošku Tony pomenovanú po americkej herečke a režisérke Mary Antoinette "Tony" Perryovej v roku 1964 za muzikál "Hello, Dolly!". V roku 1983 si toto ocenenie odniesol za muzikál Klietka bláznov. Herman bol aj držiteľom dvoch cien Grammy.



Herman svoje muzikály písal v tradícii autorskej dvojice Rodgers a Hammerstein, ktorá sa vyznačuje optimistickým pohľadom na svet. Robil tak aj v čase, keď iní vo svojej tvorbe využívali temnejšie emócie a témy, napísala AP.