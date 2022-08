Zomrel známy výtvarník a karikaturista Jean-Jacques Sempé

Paríž 12. augusta (TASR) - Vo veku 89 rokov vo štvrtok zomrel známy francúzsky výtvarník a karikaturista Jean-Jacques Sempé, autor známej série detských kníh Malý Mikuláš. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Karikaturista Jean-Jacques Sempé zomrel pokojne 11. augusta večer vo veku 89 rokov vo svojom prázdninovom sídle, obklopený manželkou a blízkymi priateľmi," uviedol jeho životopisec a priateľ.



Sempého okrem detských ilustrácii preslávili aj rôzne humorné kresby pre médiá. Tie sa často objavovali napríklad v americkom týždenníku The New Yorker.



Sempé mal náročné detstvo, zo školy odišiel vo veku 14 rokov a vstúpil do armády. Neskôr začal predávať svoje kresby pre parížske noviny. Počas práce v tlačovej agentúre sa spriatelil so známym karikaturistom Reném Goscinnym, s ktorým v roku 1959 vydal prvú knihu série Malý Mikuláš.



V súčasnosti sa predalo v 45 krajinách už viac ako 15 miliónov detských kníh z tejto série. Príbehy Malého Mikuláša boli neskôr aj sfilmované.