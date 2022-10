Zomrela 109-ročná Mexičanka, podľa ktorej vznikla animovaná Mamá Coco

Mexiko/Paríž 17. októbra (TASR) - Vo veku 109 rokov zomrela v nedeľu María Salud Ramírezová Caballerová, ktorá sa stala mexickou celebritou, keď sa do kín dostal animovaný film Coco - venovaný téme smrti a nezvyčajným mexickým tradíciám vo sviatok mŕtvych (Día de los muertos) podobný Dušičkám. Informovala o tom na svojom webe francúzska televízia BFM.



Caballerová bola pre filmových tvorcov inšpiráciou pre jednu z hlavných postáv nazvanú Mamá Coco.



Po uvedení filmu do kín turisti pravidelne navštevovali jej dom v dedine Santa Fé de la Laguna pri jazere Pátzcuaro, aby sa s ňou odfotografovali - okrem iného aj pre to, že vyzerala takmer rovnako ako filmová Mamá Coco.



Hoci filmová spoločnosť oficiálne nepriznala, že Caballerová bola "zdrojovým materiálom" pre filmovú postavu, jej rodina tvrdí, že tím zo spoločnosti Pixar ich dedinu navštívil, Caballerovú fotografoval a chvíľu s nimi dokonca žil. Zrejme tak sa stalo, že postava Mamá Coco je až neuveriteľne podobná Caballerovej.



Celovečerný film Coco z roku 2017 je príbehom 12-ročného chlapca Miguela, ktorý prostredníctvom zvykov dodržiavaných v Deň mŕtvych pátra po histórii svojej rodiny.



Podľa tradície je totiž tento deň jediným v roku, keď mŕtvi môžu navštíviť svet živých, ale len za podmienky, že na nich niekto ešte stále myslí. Miguel chce takto odhaliť, prečo je v ich rodine zakázané spievať, hrať na hudobných nástrojoch a počúvať hudbu. jeho snom je totiž stať sa hudobníkom.



Film Coco dostal v roku 2018 cenu americkej filmovej akadémie ako najlepší animovaný film. Divákmi bol oceňovaný nielen za sprístupnenie zaujímavej mexickej tradície, ale aj pre svoje posolstvo - nezabúdať na zosnulých a mať v úcte starších i tradície.



Hold im pri preberaní filmového Oscara vzdal aj jeden z režisérov Lee Unkrich, keď vyhlásil, že jeho najväčšia vďaka patrí mexickému národu. Dodal, že film Coco "by neexistoval bez ich kultúry a nekonečne krásnych tradícií."