Zomrela 113-ročná V. McLaurinová, ktorá tancovala s Obamovcami

Washington 16. novembra (TASR) - Vo veku 113 rokov zomrela Virginia McLaurinová, ktorá sa stala svetoznámou, keď si v roku 2016 počas návštevy v Bielom dome zatancovala s vtedajším prezidentom Barackom Obamom i prvou dámou Michelle Obamovou.



Ako uviedla agentúra AP, McLaurinová zomrela v pondelok vo svojom dome v meste Olney, štát Maryland.



McLaurinová navštívila Biely dom, keď sa tam vo februári 2016 konala recepcia pri príležitosti mesiaca dejín Afroameričanov. Mala vtedy 106 rokov a netajila sa nadšením, že Spojené štáty majú prezidenta i prvú dámu tmavej pleti. Svoje rozprávanie s novinármi o dojmoch z prezidentského páru a Bieleho domu uzavrela výrokom: "Teraz môžem zomrieť šťastná."



Deborah Menkartová, ktorá v roku 2016 pomáhala zabezpečiť McLaurinovej návštevu, povedala, že táto udalosť dramaticky zmenila McLaurinovej život. Spresnila, že McLaurinová žila v tom čase veľmi skromne, ale jej "sláva" v médiách podnietila ľudí, aby prispeli do fondu určeného na starostlivosť o ňu.



"Dostala novú parochňu aj nový chrup, mohla sa presťahovať do lepšieho bytu," povedal Menkartová.



Neskôr v tom istom roku sa McLaurinová objavila ako hosť na bejzbalovom zápase tímu Washington Nationals, ktorý jej daroval tímový dres.



McLaurinová však využila svoju slávu aj na pomoc druhým, napísala AP.



Obamovci vo svojej reakcii zverejnenej na sociálnych sieťach napísali: "Odpočívaj v pokoji, Virginia! My vieme, že tam hore tancuješ."